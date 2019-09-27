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Kiprianu, Anastasiadis’ten Guterres’i ikna etmesini istedi

Kiprianu, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki dünkü konuşmasını ve Genel Sekreter Antonio Guterres’le bugün gerçekleşecek görüşmesini RİK’e değerlendirdi.

Kiprianu, Anastasiadis’ten Guterres’i ikna etmesini istedi

Kiprianu, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki dünkü konuşmasını ve Genel Sekreter Antonio Guterres’le bugün gerçekleşecek görüşmesini RİK’e değerlendirdi.

27 Eylül 2019 Cuma 12:02
Kiprianu, Anastasiadis’ten Guterres’i ikna etmesini istedi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Guterres Çerçevesi’ni sözlü olarak kabul ettiğini, ancak özde, kabul ettiğini söylediklerini ortadan kaldıracak şartlar koştuğunu söyledi.

Kiprianu, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki dünkü konuşmasını ve Genel Sekreter Antonio Guterres’le bugün gerçekleşecek görüşmesini RİK’e değerlendirdi.

Genel Kurul konuşması ile Anastasiadis’in “net tezler ile yeni bir döneme damgasını vurduğunu” söyleyen Kiprianu, “Başkan’ın konuşması önemli. Birçok konuda cevaplar verdi.  Ancak sorunlar bir konuşmayla çözülmez.  Arzu edilen hedefe ulaşılabilmesi için eylemlerde ve söylemlerde devamlılık ve tutarlılık gerekir” dedi.

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Kiprianu, “önemli olan  BM Genel Sekreteri’ni sonuna kadar müzakereye hazır olduğuna ikna etmesidir. Başkan Guterres Çerçevesini sözlü olarak  kabul etti ancak öyle koşullar ve şartlar koşuyor ki özde, kabul ettiğini söylediklerini ortadan kaldırıyor” ifadesini kullandı. Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki iki liderin ve Türkiye’nin sonuna kadar müzakereye kararlı olduklarına ikna olmadığını ekledi.

Andros Kiprianu, Anastasiadis’in siyasi eşitlik konusunda BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında siyasi eşitlikle ilgili tezine, birkaç gün önce New York’a gidişi öncesinde uğradığı Londra’da dile getirdiklerinden tamamen farklı bir kapsamda verdiğine de dikkat çekti. 

Son Güncelleme: 27.09.2019 15:17
Anahtar Kelimeler:
Andros KiprianuNikos AnastasiadisAntonio Guterres
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