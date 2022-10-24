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“KİP Sistemlerinin Gizli Anlaşmaları”

24 Ekim 2022 Pazartesi 11:31
“KİP Sistemlerinin Gizli Anlaşmaları”

Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP), telefon dinleme ve izleme yazılımlarıyla uğraşan şirketlerden sistemler almak için 700 bin Euro talepte bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “KİP Sistemlerinin Gizli Anlaşmaları” başlıklı haberinde elde ettiği gizli belgelere atıfta bulunarak, bu gizli belgelerin, yabancı şirketlerle  KİP’in imzaladığı anlaşmalarla ilgili unsurlara sahip olduğunu yazdı.

Gazete, bahse konu belgelerin, izleme-takip konusunda ülkede hakim olan başıbozukluğu da gözler önüne serdiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca gazete olarak kendilerinin, bugünkü haberde Ocak 2014 ile aynı yılın temmuz ayına kadar olan yedi farklı mektubun özetini yansıtmaya çalıştıklarını yazdı.

KİP’in, 2014 yılının Ocak-Temmuz aylarını kapsayan dönemde 700 bin Euro’ya dayanan özel ödeneğin serbest bırakılması için talepte bulunduğunu yazan gazete, bu ödeneğin, bahse konu sistemlerinin (dinleme-izleme)bakım ve onarımına ilişkin çeşitli miktarları kapsadığını belirtti.

Mektupların, o dönemde KİP’in üst düzey yetkililerinden biri olan eski üst rütbeli bir polisin imzasını taşıdığını belirten gazete, bu mektupların, Maliye Bakanlığı’na yönelik olduğunu ancak Adalet Bakanlığı ile polisin de mektupların içeriğinden haberdar olduğunu yazdı.

Gazete, mektupların birinde “telekomünikasyon sistemlerinin satın alınması için 15 bin 200 Euro’nun” talep edildiğini belirtti.

KİP’in, izleme-dinleme sistemlerini, bu konularda uzman olan Amerikan kıtasındaki şirketlerden satın aldığını belirten gazete, KİP’in ayrıca İtalyan şirketiyle de bu konularda iş birliği yaptığını yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde bu sistemler satın alındığı zaman yatırımlarla ilgili yasal çerçevenin bulunmadığını, o dönemde (2014 yılında)Adalet Bakanı olan İoanas Nikolau’nun telefon dinlemelerine ilişkin yasada boşluklar bulunduğunu dile getirdiğini anımsattı.

2016 yılında ise KİP’in faaliyetlerine ilişkin ilgili yasanın, temel insan haklarına yönelik KİP’in özel operasyonlarının yasallığının garanti altına alınmasıyla  ilgilenen 3 kişilik bir komite kurulmasını öngördüğünü yazan gazete, bu komitenin 2020 yılında kurulduğunu ancak bu komitenin oluşumu veya yaptığı denetime ilişkin bir bilginin de bulunmadığına dikkati çekti.

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