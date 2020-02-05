Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin askeri olmayan bölgelerinin kalkınması

Politis gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bir radyo kanalına yaptığı açıklamaya dayanarak, iki ülkenin, anlaşmayı Şubat ayı içerisinde tamamlamasının ihtimal dışı olmadığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de Rum Yönetimi adına olan çalışmaların bir an önce tamamlanması için talimat verdiğini yazan gazete, anlaşma sürecindeki yegane boşluğun, “İngiliz Üsleri polisleri ile Rum polisleri arasındaki işbirliğinin belgeye nasıl kaydedileceği” olgusu olduğunu belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Adalet Bakanlığı’nın çalışmaları tamamladığını ve Rum Yönetimi’nin önerdiği formülü gönderdiğini ve Birleşik Krallık’ın bundan memnun kalmasını beklediğini yazdı.



Gazete her iki tarafın da anlaşma konusunda uzlaşması durumunda bunun, birçok vatandaşın ve bu bölgedeki kalkınma çerçevesinde faaliyet gösterecek olan şirketlerin kazançlı çıkacağı önemli bir gelişme olacağına dikkati çekti.