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Kıbrıslı Türk Ve Rum 19 Gençten Liderlere Ortak Mektup

Lefkoşa, 26 Eylül 20 (.): İki toplumlu Çevre ve Barış Gençlik Grubu üyesi Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin, iki toplum liderine “gerilimi düşürün, doğal gazın değerini gözden geçirin” taleplerini ilettiği bildirildi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 13:40
Kıbrıslı Türk Ve Rum 19 Gençten Liderlere Ortak Mektup
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Lefkoşa, 26 Eylül 20 (.): İki toplumlu Çevre ve Barış Gençlik Grubu üyesi Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin, iki toplum liderine “gerilimi düşürün, doğal gazın değerini gözden geçirin” taleplerini ilettiği bildirildi.
Haravgi’ye göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ortak mektup gönderen 19 genç, özetle şu taleplerini iletti:

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Doğu Akdeniz’deki gerilimin düşürülmesi için ortak beyanda bulunmaları. Kıbrıs açıklarında bulunan doğal gazın sondaj değerinin gözden geçirilmesi ve çevre etkilerinin araştırılması. Mali kaynakların yenilenebilir enerjiye dağılımı için güçlü taahhütte bulunmaları. İki toplum arasında Kıbrıs’ın enerji geleceğine dair yapısal diyalog başlatılması ve Maraş’ın 550 ve 789 sayılı kararları temelinde yasal sakinlerine açılması gibi güven yaratıcı önlemler. Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm için özlü müzakerelere derhal başlamaları.
 (ŞA/ÖK)
 

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