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Kıbrıslı Türk Taksiciye Para Cezası

Lefkoşa, 20 Şubat 19 : Larnaka Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs’a izinsiz bir şekilde yolcu taşıdığı iddia edilen 50 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir taksiciye, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından 250 Euro para cezası kesildiği ifade edildi.

Kıbrıslı Türk Taksiciye Para Cezası

Lefkoşa, 20 Şubat 19 : Larnaka Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs’a izinsiz bir şekilde yolcu taşıdığı iddia edilen 50 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir taksiciye, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından 250 Euro para cezası kesildiği ifade edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:59
Kıbrıslı Türk Taksiciye Para Cezası

Lefkoşa, 20 Şubat 19 : Larnaka Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs’a izinsiz bir şekilde yolcu taşıdığı iddia edilen 50 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir taksiciye, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından 250 Euro para cezası kesildiği ifade edildi.

Kıbrıslı Türk bir taksiciye “yasadışı iş yapmaktan” ötürü ilk kez ceza kesildiğini vurgulayan Fileleftheros gazetesi, konunun Larnaka Havalimanı’nda bekleyen Kıbrıs Rum taksi şoförlerinin tepkilerine neden olduğunu ve bir süreden bu yana, Kıbrıslı Türk taksicilerin veya otel-kumarhane görevlilerinin, işlerini ellerinden alarak, turistleri havalimanından alıp Kuzey Kıbrıs’taki otellere götürdüklerinden şikâyetçi olduklarına yer verdi.

Mahkemenin dün Kıbrıslı Türk taksiciye havalimanından üç yolcuyu aldığı ve 80 Euro karşılığında “Agios Dometios” (Ay. Demet- Metehan) sınır kapısından geçerek Girne’ye götürdüğü gerekçesiyle 250 Euro para cezası kestiğini yineleyen gazete, taksicinin şahsi aracı olarak beyan ettiği arabasıyla Rum kesimine geçtiğini, fakat bunu taksi olarak kullandığını öne sürdü.

Dolayısıyla bahse konu kişinin ilgili mevzuatı ihlal ederek suç işlediğini ileri süren ve ilgili mevzuata göre, ücret karşılığında taşıma yapılması için izin gerektiğini savunan gazete, kendisini kontrol amaçlı durduran bir trafik polisinin Kıbrıslı Türk taksiciyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Rum Polisi Trafik departmanının, mahkemenin dünkü kararının ardından kontrollerini artıracağı ve yasadışılık tespit edildiği yerde suç duyurusunda bulunulacağı da eklendi.

(İY/ŞEB)                       

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