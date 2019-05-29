Kıbrıslı Türk Seçmenlerin Yüzde 59’u Rum Adaya Da Oy Vermiş

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanan Kıbrıslı Türklerin yüzde 59’unun, Rum adaya da oy verdiği bildirildi.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Türklerin Yüzde 59’u Rum Adaya da Oy Verdi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı seçim analizlerindeki rakamların, Kıbrıslı Türklerin yalnızca Niyazi Kızılyürek’e oy vereceği ve Rum adayları desteklemeyeceği konusunda bazı çevreler tarafından yapılan öngörüleri yalanladığını yazdı.

Kıbrıslı Türklerin en çok tercih oyunun bin 220 oyla AKEL’in adayı Neoklis Silikiotis’e gittiğini yaan gazete, AKEL’den Marina Nikolau’nun 528, Yorgos Kukumas’ın 318, Yorgos Yeorgiu’nun 195, Athos Yeorgiu’nun da 145 tercih oyu aldığını kaydetti.



Haberde, AKEL’e oy veren Kıbrıslı Türklerin yüzde 96,27’sinin, Niyazi Kızılyürek’i desteklediği belirtildi.Bu arada, Haravgi gazetesi de, Kızılyürek’in “Astra” kanalına yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk seçmenin seçime katılımıyla, “Kıbrıs toplumundaki bir tabunun kırıldığını” söylediğini yazdı.(GE/FEZ)