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Kıbrıslı Türk, Rum Göçmen Evlerinin Bulunduğu Arazisini Geri İstiyor

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia” (Mormenekşe) kökenli Kıbrıslı bir Türk’ün, köyde bulunan arazisi üzerine inşa edilen Rum göçmen evlerinde oturan Kıbrıslı Rumlara avukatı aracılığıyla mektup göndererek, ya evlerini terk etmeleri ya da kendisine ödeme yapmaları talebinde bulunduğu iddia edildi.

Kıbrıslı Türk, Rum Göçmen Evlerinin Bulunduğu Arazisini Geri İstiyor

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia” (Mormenekşe) kökenli Kıbrıslı bir Türk’ün, köyde bulunan arazisi üzerine inşa edilen Rum göçmen evlerinde oturan Kıbrıslı Rumlara avukatı aracılığıyla mektup göndererek, ya evlerini terk etmeleri ya da kendisine ödeme yapmaları talebinde bulunduğu iddia edildi.

09 Haziran 2019 Pazar 08:57
Kıbrıslı Türk, Rum Göçmen Evlerinin Bulunduğu Arazisini Geri İstiyor

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia” (Mormenekşe) kökenli Kıbrıslı bir Türk’ün, köyde bulunan arazisi üzerine inşa edilen Rum göçmen evlerinde oturan Kıbrıslı Rumlara avukatı aracılığıyla mektup göndererek, ya evlerini terk etmeleri ya da kendisine ödeme yapmaları talebinde bulunduğu iddia edildi.
Alithia gazetesi, Mormenekşe kökenli Kıbrıslı bir Türk’ün kendisine ait olan arazi üzerine Rum hükümeti tarafından inşa edilen göçmen evlerinde oturan 22 Kıbrıslı Rum aileye avukatı aracılığıyla mektup göndererek evlerini terk etmeleri veya kendisinin kaybını karşılayarak tapu sahibi olmalarını teklif ettiğini yazdı.

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Gazete, söz konusu evlerde Rum hükümetine ödedikleri kira karşılığında oturan ailelerin büyük huzursuzluk yaşadıklarını, ilgili Rum makamlarının konuyu ivedilikle ele almaya başladıklarını ve Rum göçmenlere ise, hukuk dışında hiçbir anlaşma yoluna gitmemeleri çağrısında bulunduklarını aktardı.
(SB/HÖ)
 

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