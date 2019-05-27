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Kıbrıslı Rumlarda Katılım Oranı Düşük

Lefkoşa, 27 Mayıs 19 : Kıbrıslı Rumların dün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılım oranının, bir önceki yıla göre düştüğü bildirildi.

Kıbrıslı Rumlarda Katılım Oranı Düşük

Lefkoşa, 27 Mayıs 19 : Kıbrıslı Rumların dün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılım oranının, bir önceki yıla göre düştüğü bildirildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:25
Kıbrıslı Rumlarda Katılım Oranı Düşük

Lefkoşa, 27 Mayıs 19 : Kıbrıslı Rumların dün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılım oranının, bir önceki yıla göre düştüğü bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, dün gerçekleştirilen AP seçimlerinde seçmen olan 549 bin 11 Kıbrıslı Rum’dan 282 bin 617’sinin oy kullandığını, böylece seçimde oy kullanmayan Kıbrıslı Rumların oranının yüzde 55 olduğunu yazdılar. Gazete, bu oranın 2014 seçimlerinde yüzde 53,40 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Seçime katılım oranının, seçmen kütüğüne kayıtlı 81 bin 611 Kıbrıslı Türk de göz önünde bulundurulduğunda yüzde 57,20 olduğu bildirildi.

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Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de dün yaptığı açıklamada, katılım oranının düşük olmasından duyduğu endişeyi dile getirdiğini yazdı.

Anastasiadis, seçime katılmayanların oranının yüksek olmasının endişe verici olmayı sürdürdüğünü ve gerek Kıbrıs, gerekse AB çapında ele alınması gereken bir konu olduğunu sözlerine ekledi.

(SB/FEZ)

 

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