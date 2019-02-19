Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101208
ALTIN
227.247
DOLAR
5.3150
STERLİN
6.8637
EURO
6.0099
Takımcılar cezaevine gönderildi
TAKIMCILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bekenova’nın durumu hala kritik
BEKENOVA’NIN DURUMU HALA KRİTİK
Tetikçi cezaevine gönderildi
TETİKÇİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tanınmış mağazadan hırsızlık
TANINMIŞ MAĞAZADAN HIRSIZLIK
banner282

Kıbrıslı Rumlar Siyasi Partilere Ve Hükümete Güvenmiyor

EN ÇOK GÜVENİLEN KURUM RUM ORDUSU

Kıbrıslı Rumlar Siyasi Partilere Ve Hükümete Güvenmiyor

EN ÇOK GÜVENİLEN KURUM RUM ORDUSU

19 Şubat 2019 Salı 08:37
Kıbrıslı Rumlar Siyasi Partilere Ve Hükümete Güvenmiyor


EN ÇOK GÜVENİLEN KURUM RUM ORDUSU
KIBRISLI TÜRKLERİN EN BÜYÜK SORUNU EKONOMİK DURUM
Lefkoşa, 19 Şubat 19 : Kıbrıslı Rumların neredeyse onda biri Rum siyasi partilerine güvenmiyor.
Politis ve diğer gazeteler, AB Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’taki temsilcisi İeroteo Papadopulo tarafından dün açıklanan “Eurobarometre” araştırma sonuçlarının, Kıbrıslı Rumların neredeyse onda birinin Rum siyasi partilere güvenmediğini ortaya koyduğunu yazdılar.
Gazete, araştırmanın sonuçlarının, Kıbrıslı Rumların yüzde 84’ünün siyasi partilere güvenmediklerini gösterdiğini vurguladı.
Aynı araştırmaya göre Kıbrıslı Rumların yüzde 67’si Rum meclisine, yüzde 63’ü ise hükümete güvenmezken, en çok güven duyulan kurum ise yüzde 61 oranıyla Rum ordusu oldu.
Rum polisine güvenen Kıbrıslı Rumların oranı yüzde 52 olarak tespit edilirken, araştırmaya göre AB’ye duyulan güvende ise, altı ay önceki araştırmanın sonuçlarına göre, ufak bir artış gözlemlendi.
AB’ye güvenen Kıbrıslı Rumların oranı yüzde 41’e yükselirken, güvenmeyenlerin oranı ise yüzde 52 gibi yüksek bir seviyede kalmayı sürdürdü.
Gazete, Kıbrıslı Rumları en çok meşgul eden sorunun yüzde 39 oranıyla ekonomik durum ve yüzde 32 oranıyla da işsizlik olduğunu aktardı.
Haberde, Kıbrıslı Türklere ilişkin verilere de yer verildi.
Araştırmaya göre, AB’ye güvendiklerini dile getiren Kıbrıslı Türklerin oranı yüzde 52’yle AB ortalamasının üzerine çıktı.
Kıbrıslı Türkleri en çok meşgul eden sorunun ise ekonomik durum olduğu dile getirilen haberde, buna ilişkin orana ise yer verilmedi.
Habere göre söz konusu anket 8-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 5 yüz 5 Kıbrıslı Rum ve 5 yüz Kıbrıslı Türk’ün katılımıyla gerçekleştirildi.
(SB/ÖK)


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mckenzy Binasının Yıkımı Ertelendi
Mckenzy Binasının Yıkımı Ertelendi
Güney Kıbrıs'ta Fareyle Mücadelede Baykuş Kullanılıyor
Güney Kıbrıs'ta Fareyle Mücadelede Baykuş Kullanılıyor
Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında diplomatik kriz…
Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında diplomatik kriz…
Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 9’uncu ölüm
Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 9’uncu ölüm
Anastasiadis’e Akel Ve Diko’dan Sert Eleştiri
Anastasiadis’e Akel Ve Diko’dan Sert Eleştiri
Güney Kıbrıs'ta Fareyle Mücadelede Baykuş Kullanılıyor
Güney Kıbrıs'ta Fareyle Mücadelede Baykuş Kullanılıyor
Lakkotripis Kıbrıslı Türklerden Tahsil Edilmemiş Olduğu İddia Edilen Elektrik Kullanımı Konusunda Meclis’e Mektup Gönderdi
Lakkotripis Kıbrıslı Türklerden Tahsil Edilmemiş Olduğu İddia Edilen Elektrik Kullanımı Konusunda Meclis’e Mektup Gönderdi
“anastasiadis Seçmen Kütüğüne Otomatik Kayıt Yasasını İade Etti”
“anastasiadis Seçmen Kütüğüne Otomatik Kayıt Yasasını İade Etti”
Kızılyürek: “Kıbrıs'ın bütün insanlarına karşı sorumluyum”
Kızılyürek: “Kıbrıs'ın bütün insanlarına karşı sorumluyum”
Edek’ten İngiltere Ve Abd’nin Tutumuna Eleştiri
Edek’ten İngiltere Ve Abd’nin Tutumuna Eleştiri

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim