Kıbrıslı Rumlar Bazı İlaçları Kktc’den Alıyor

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : Güney Kıbrıs’ta yürürlüğe giren genel sağlık sigortası ve bine yakın ilacın sigorta kapsamına dahil edilmesine karşın Kıbrıslı Rumlar ilaçlarını KKTC’den almayı tercih ediyorlar.

Politis gazetesi konuya ilişkin haberinde, Güney Kıbrıs’ta genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmesi ve bine yakın ilacın sigorta kapsamına alınmasına karşın KKTC’de fiyatların daha düşük olduğu, bu yüzden hastaların KKTC’den ilaç almayı tercih ettiklerini yazdı.

Habere göre bazı Kıbrıslı Rumlar gazeteye yaptıkları açıklamada, özellikle tansiyon ve ağrı kesici ilaçların KKTC’de daha ucuza satıldığını dile getirdiler.



Gazete, “Micardis (80mg)” isimli ilacın sigorta kapsamındaki fiyatının 4,76 Euro olduğunu, buna karşın aynı ilacın KKTC’de 3 Euro’ya satıldığını belirtirken, yine Güney’de 5 Euro civarlarında satılan ağrı kesicilerin ise KKTC’de bir Euro’dan satıldığını iddia etti.(SB/HÖ)