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Kıbrıslı Rum Kaybın Ailesine Tazminat Ödenecek

Lefkoşa, 27 Şubat 19 : Kayıplar arasında bulunan Kıbrıslı bir Rum’un ailesi, Güney Kıbrıs’ta açtığı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” makamlarını, şahsın kaybolmasından sorumlu kişinin ceza alması için gerekli eylemlerde bulunmamakla itham ettiği davayı kazandı.

Kıbrıslı Rum Kaybın Ailesine Tazminat Ödenecek

Lefkoşa, 27 Şubat 19 : Kayıplar arasında bulunan Kıbrıslı bir Rum’un ailesi, Güney Kıbrıs’ta açtığı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” makamlarını, şahsın kaybolmasından sorumlu kişinin ceza alması için gerekli eylemlerde bulunmamakla itham ettiği davayı kazandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 08:10
Kıbrıslı Rum Kaybın Ailesine Tazminat Ödenecek

Lefkoşa, 27 Şubat 19 : Kayıplar arasında bulunan Kıbrıslı bir Rum’un ailesi, Güney Kıbrıs’ta açtığı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” makamlarını, şahsın kaybolmasından sorumlu kişinin ceza alması için gerekli eylemlerde bulunmamakla itham ettiği davayı kazandı.
Fileleftheros gazetesi, “Kayıp Olayında Ağır İhmal – Mahkeme İlk Kez 50 Bin Euro Tazimat Kararı Verdi” başlıkları altında verdiği haberinde, kayıp durumunda bulunan Kıbrıslı Rum Hristos Sokratus’un iki kardeşi tarafından Rum mahkemesinde açılan davanın dün sonuçlandığı ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” makamlarının Sokratus’un dosyasının gerekli şekilde ele almadığı gerekçesiyle aileye 50 bin Euro tazminat ödemeye mahkum edildiğini yazdı.
Gazete, Kıbrıslı Rum Sokratus’un 4 Şubat 1964 tarihinde “Koşii” (Goşşi-Üçşehitler) ile “Luricina” (Akıncılar) arasındaki bölgede motosikletiyle giderken kaybolduğunu, ailenin bu durumdan ötürü iki Kıbrıslı Türk’ü sorumlu tuttuklarını belirtirken, Rum polisi ve sorgu makamlarını ise, söz konusu Kıbrıslı Türk’ün 1990’larda Güney Kıbrıs’ta serbestçe dolaştığını ve çalıştığını bilmelerine karşın gerekli eylemlerde bulunmamakla suçladıklarını aktardı.
Haberde kayıp ailesinin iddialarına geniş yer verildi.
(SB/ÖK)

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