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Kıbrıslı Rum Göçmenler Göçmen Evlerini Satıyor

Lefkoşa, 10 Şubat 20 : Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere ait arazilere inşa edilen göçmen evlerinde yaşayan Kıbrıslı Rumların, oturdukları evleri, normal tapulu evlere nazaran daha ucuz fiyatlara satmaya başladıkları bildirildi.

Kıbrıslı Rum Göçmenler Göçmen Evlerini Satıyor

Lefkoşa, 10 Şubat 20 : Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere ait arazilere inşa edilen göçmen evlerinde yaşayan Kıbrıslı Rumların, oturdukları evleri, normal tapulu evlere nazaran daha ucuz fiyatlara satmaya başladıkları bildirildi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 08:15
Kıbrıslı Rum Göçmenler Göçmen Evlerini Satıyor

Lefkoşa, 10 Şubat 20 : Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere ait arazilere inşa edilen göçmen evlerinde yaşayan Kıbrıslı Rumların, oturdukları evleri, normal tapulu evlere nazaran daha ucuz fiyatlara satmaya başladıkları bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, konuya ilişkin haberinde, Kıbrıslı Türklere ait araziler üzerine Rum hükümeti tarafından yapılan göçmen evlerinde veya kendilerinin inşa ettikleri evlerde ikamet eden Kıbrıslı Rum göçmenlerin, tapu yerine verilen tahsis belgelerini satmaya başladıklarını yazdı.
Gazete, Rum göçmen evlerinin Kıbrıslı Türk arazilerine inşa edilmiş olduklarını ve Kıbrıs sorununun çözümü durumunda evleri göçmenlerden satın alanların her türlü haklarını kaybedeceklerini bildiklerini belirttiği haberinde, bu sebepten ötürü bu evlerin normal ev fiyatlarının üçte biri kadarına, 30 ila 40 bin Euro fiyat aralığında satıldıklarını yazdı.

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Rum tarafındaki Türk Malları İdaresi Dairesi’nin onayını gerektiren söz konusu satışların miktarının şu an için fazla olmadığının altını çizen gazete, Kıbrıslı Türk arazilerine inşa edilen göçmen evlerinin sayısının 5 bin 862 olduğunu aktardı.
Haberde, kullanılan Kıbrıslı Türk evi sayısının 4 bin 850 olduğu, ayrıca bin 652 Kıbrıslı Türk evinin ise yazlık şeklinde kullanıldığı belirtilerek, şu ana kadar 2 bin 377 eve tahsis belgesi verildiğini, 3 bin 490’ının ise beklemede olduğu vurgulandı.
(SB/HA)    
 

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