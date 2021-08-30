Kıbrıslı Türklerin SafePass sistemine başvuru süresi Eylül sonuna kadar uzatıldı

KKTC’de aşılanan ve yurt dışına seyahat etmek isteyen Kıbrıslı Türklerin AB’de geçerli dijital aşı kartı alabilmeleri amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından devreye sokulan “SafePass” başvuru sistemine başvurular Eylül sonuna kadar uzatıldı.

Cyprus Mail’in haberine göre, gazeteye açıklama yapan Rum Yenilik ve Dijital Politikalar Bakan Yardımcısı Kyriakos Kokkinos, yarın sona erecek mevcut online başvuru sürecinin seyahat etmeyi planlayanlar için Eylül sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.

İlerleyen dönemde sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili somut bir planları olmadığını ancak değişik seçeneklerin değerlendirildiğini ifade eden Kokkinos, buna Bakanlar Kurulu’nun karar vereceğini söyledi.



Geçen haftaya kadar 650’den fazla Kıbrıslı Türk’ün portal üzerinden AB Dijital Aşı Kartı için başvuruda bulunduğunu belirten Kokkinos, amaçlarının KKTC’nin verdiği aşı kartları AB tarafından kabul görmediği için Kuzey’de aşılananların işini kolaylaştırmak olduğunu belirtti ve kabul görmeyen aşı kartı yüzünden Birleşik Krallık’ta eğitim gören çok sayıdaki öğrencinin ülkeye vardıklarında karantina uygulamasına maruz kaldıklarını anlattı.KKTC’deki yetkililerin kendilerine seyahat etmeyi planlayanların kişisel bilgilerini vermeyi reddettiğini, bu nedenle kişilerin aşı durumlarını belgelemelerinin bir yolu olmadığını kaydeden Kokkinos, “Aşı belgelerini onaylamanın bir yolu yok, dolayısıyla görsel bir konfirmasyona ihtiyacımız var” diyerek aşı kartlarını onaylamadan önce neden uçuş kartının bir kopyasını talep ettiklerini anlattı.Aşılanan tüm Kıbrıslı Türkler Safepass alma beklentisi içerisinde olduğundan bu taleplerinin KKTC’de ayrımcılık olarak ve pratik olmamakla eleştirildiğini ifade eden Kokkinos, başvurusunun herhangi bir açıklama yapılmadan reddedildiği yönünde şikayet edenler de bulunduğunu ifade etti.Kokkinos, başvuru için doldurulan elektronik formun AB tarafından onaylanmış aşılar (AstraZeneca, Moderna, Pfizer and Janssen) yanında Sputnik and Sinovac’ı seçme olanağı tanıdığını da kaydetti.