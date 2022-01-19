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Kıbrıslı Türklerin ilk istihdamları yapıldı

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta istihdam edilmesine ilişkin yapılan mülakat sürecinin devam ettiği ve ilk istihdamların yapıldığı belirtildi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 13:30
Kıbrıslı Türklerin ilk istihdamları yapıldı

Politis gazetesi “SEK ve Türk-Sen İşbirliği-İlk 60 Kıbrıslı Türkün İşe Alımı” başlıklı haberinde Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’ta istihdam sağlamak amacıyla Türk-Sen-SEK arasındaki işbirliği sonucu yapılan başvuruların ardından mülakat sürecine başlandığını, birçok Kıbrıslı Türkün de, Rum işverenler tarafından yapılan mülakatların sonucunu beklediğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, ilk 60 Kıbrıslı Türk’ün istihdam edildiğini belirtti.

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Habere göre SEK’ten bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, başvurularda en büyük ilginin otelcilik ve gıda sektörlerine gösterildiğini inşaat ve perakende alanlarına ise ilginin az olduğunu söyledi.

Aynı kaynak yaptığı açıklamada ayrıca şu anda değerlendirilmekte olan 500 kadar başvurunun alındığını zaten bazı Kıbrıslı Rum işverenlerin SEK sendikasıyla iletişime geçerek işletmeleri için Kıbrıslı Türk aradıklarını da dile getirdiklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 19.01.2022 22:41
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