banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eski 700 MHz’lik frekans bandı 5G mobil hizmetlere ayrılacak
5G konusunda uzlaşı!
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Şubat ayına ait hayat pahalılığı kesintisi bugün ödendi
Hayat pahalılığı ödemesi yapıldı
Maraş’ın günahı belediyenin boynuna…
Maraş’ın günahı belediyenin boynuna…
banner405

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki trafik cezaları

Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’taki trafik suçlarıyla ilgili  ödenmemiş ceza sayısının 4 bin 320 olduğu iddia edildi.

19 Kasım 2021 Cuma 13:00
Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki trafik cezaları

Alithia gazetesi haberinde ELAM’ın Kıbrıslı Türklerin ödenmemiş cezalarıyla ilgili bilgi talep etmesi üzerine Rum İçişleri Bakanlığı’nın meclise sunduğu verilere dayanarak, Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’ta işledikleri trafik suçları nedeniyle maruz kaldıkları ceza sayısının 4 bin 320’ye fırladığını yazdı.

Gazete, bu yıl içerisinde 83, 2020’de 155; 2019’da 349; 2018’de 261; 2017’de 310 trafik cezasının bulunduğunu,  2017 öncesindeki yıllarda ise 3 bin 162 cezanın kesildiğini, toplamda bu rakamın 4 bin 320’ye ulaştığını belirtti.

banner341
Habere göre, ödenmemiş cezalar konusunda 2 bin 224 ile Güney Lefkoşa başı çekerken bunu bin 811 ile Larnaka takip ediyor.   

Gazete KKTC’deki aynı durum söz konusu olduğu zaman, bir diğer deyişle Kıbrıslı Rumların KKTC’de trafik suçu işlemesi durumunda, Kıbrıslı Rumları Kuzey’e geçişleri sırasında para cezalarını nakit olarak tahsil etmek için tutuklamaya kadar gittiğini ileri sürdü. 

banner360
Son Güncelleme: 19.11.2021 16:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilidu: “Sondajlar devam edecek”
Pilidu: “Sondajlar devam edecek”
Guterres'in güvenlik konusunda Türk tezini gizlediği iddia ediliyor
Guterres'in güvenlik konusunda Türk tezini gizlediği iddia ediliyor
KKTC'de ikamet eden taksici Güney Kıbrıs'ta tutuklandı
KKTC'de ikamet eden taksici Güney Kıbrıs'ta tutuklandı
Guterres'in “özel danışman” atamasında belirsizlik
Guterres'in “özel danışman” atamasında belirsizlik
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 388 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 388 yeni vaka
Kızılyürek’in Kıbrıs Üniversitesi’ndeki konumuna ilişkin tartışma sürüyor
Kızılyürek’in Kıbrıs Üniversitesi’ndeki konumuna ilişkin tartışma sürüyor
Kuzey’den alındığı iddia edilen ürünlerle ilgili tartışmalar sürüyor
Kuzey’den alındığı iddia edilen ürünlerle ilgili tartışmalar sürüyor
Güney Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün olarak ilk hellim dün üretildi
Güney Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün olarak ilk hellim dün üretildi
Guterres: "Adadan Türk askerinin tamamen çekilmesi çok zor"
Guterres: "Adadan Türk askerinin tamamen çekilmesi çok zor"
Güney Kıbrıs'ta 346 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 346 yeni vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim