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Kıbrıslı Türklerin evleri kontrol edilecek

Kıbrıslı Türklerin evleri kontrol edilecek

08 Mart 2019 Cuma 08:16
Kıbrıslı Türklerin evleri kontrol edilecek

Güney Lefkoşa’da surlar içinde bulunan bir Kıbrıslı Türkün evinin daha önceki gün sabah saatlerinde yıkıldığı, bu olay sonrasında özellikle Lefkoşa’daki Kıbrıslı Türklerin evlerinin sağlamlığının kontrolden geçirilmesi kararı alındığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Tüm Kıbrıslı Türk Evlerine Kontrol” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Lefkoşa’da surlar içinde bulunan, bir Kıbrıslı Türk evinin dış duvarının yıkıldığını belirterek, bu olayın tüm Kıbrıslı Türk evlerinin kontrolden geçirilmesini gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete, Lefkoşa surları içinde “Arsinois” caddesinde yer alan Kıbrıslı Türk evinin tahsis edilen kişi tarafından marangoz atölyesi olarak kullanıldığını ve binanın iç kısmında bazı düzenlemelerin yapıldığını belirtirken, binadan zaman zaman çatırdama sesleri geliyor olmasına karşın herhangi bir önlem de alınmadığını aktardı.

Rum İçişleri Bakanlığı Kıbrıs Türk malları idaresi müdürü Makis İkonomidis ise, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu binanın daha önce kontrol edilerek dış duvarının tahtalarla desteklendiğinin görüldüğünü ve binanın dayanabileceğini düşündüklerini belirtti.

Bazıları 70 yaşından daha eski olan bu tip binalarda her an sorunlar çıkabileceğini öne süren İkonomidis, bu tür durumları anında tespit etme ve onarma konusunda ellerinden geleni yapmakta olduklarını da savundu.

İkonomidis, 6 bin Kıbrıslı Türk evi ve 3 bin iş yerinin iadesinden sorumlu olduklarını ve uygulamaya koyacakları plan çerçevesinde bu binaların tümünün kontrol edilmeye başlanacağını belirtirken, kontrollere Lefkoşa surlar içindeki binalardan başlanacağını vurguladı.

Gazete, bir kısmı yıkılan binanın yıkım çalışmalarının sürmesi sebebiyle söz konusu yolun iki gündür kapalı olduğunu, şu an için sadece ön kısmı yıkılan binanın tamamının yıkılmasına gerek olup olmadığına ise gerekli kontroller sonrasında karar verileceğini aktardı.

BAF BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AKEL’E SERT YANIT

Öte yandan Filleleftheros gazetesi, Baf Belediye Başkanı Fedon Fedonas’ın, kendisini belediye sınırları içerisinde bulunan Kıbrıs Türk taşınmazlarını “keyfine göre kullanmakla” suçlayan AKEL’in Baf Örgütü’ne sert yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Baf Belediye Başkanı Fedon Fedonas, AKEL’in kendisine yönelik suçlamalarının gerçekleri yansıtmadığını ve çok yakında hangi siyasilerin ve partilerin kendisinden Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin taleplerde bulunduğunu açıklayacağını söyledi.

Fedonas, belediye olarak sadece bir Kıbrıslı Türk taşınmazını kullanma taleplerinin bulunduğunu, belediye tarafından ise 3 Kıbrıslı Türk taşınmazının, gerekli tüm izinler alındıktan sonra yıkıldıklarını iddia etti.

Fedonas ayrıca, tüm iddialara yanıt verebilecek belge ve fotoğraflara da sahip olduğunu belirterek konuya ilişkin tüm bilgileri yakın zamanda açıklayacağını sözlerine ekledi.

         

Son Güncelleme: 08.03.2019 11:28
Anahtar Kelimeler:
Güney Lefkoşa Kıbrıslı Türk Evi
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