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Kıbrıslı Türklerin Dijital Aşı Sertifikası başvuruları inceleniyor

Kıbrıs Türk tarafının, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla yapmış olduğu Avrupa Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası ile ilgili talebin incelenmeye devam ettiği bildirildi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 12:15
Kıbrıslı Türklerin Dijital Aşı Sertifikası başvuruları inceleniyor

Politis gazetesi, yetkili kaynakların yaptığı açıklamaya göre, başvurunun yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğiyle yapılabilecek olmasından dolayı, “kimliği olmayanların” da başvuru yapabilmesi için görüşme yapıldığını yazdı.
Haberde, aşılı Kıbrıslı Türklerin geçiş kapılarında negatif PCR/antijen testi gösterme zorunluluğunun kalkmasına dair talepleri olduğu da belirtildi.

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Haravgi gazetesi ise, teknik komitenin 17 Eylül’de toplantı yapacağını; ancak taleplere, toplantı tarihinden önce yanıt verilebileceğini yazdı.
 

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Son Güncelleme: 08.09.2021 14:48
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