Kıbrıslı Türklerin Dijital Aşı Sertifikası başvuruları inceleniyor

Politis gazetesi, yetkili kaynakların yaptığı açıklamaya göre, başvurunun yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğiyle yapılabilecek olmasından dolayı, “kimliği olmayanların” da başvuru yapabilmesi için görüşme yapıldığını yazdı.
Haberde, aşılı Kıbrıslı Türklerin geçiş kapılarında negatif PCR/antijen testi gösterme zorunluluğunun kalkmasına dair talepleri olduğu da belirtildi.
Politis gazetesi, yetkili kaynakların yaptığı açıklamaya göre, başvurunun yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğiyle yapılabilecek olmasından dolayı, “kimliği olmayanların” da başvuru yapabilmesi için görüşme yapıldığını yazdı.