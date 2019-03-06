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Kıbrıslı Türklere vatandaşlık verilmesi konusu

Kıbrıslı Türklere vatandaşlık verilmesi konusu

06 Mart 2019 Çarşamba 11:20
Kıbrıslı Türklere vatandaşlık verilmesi konusu

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıslı Türklerin yurt dışında Kıbrıslı olmayan kişilerle evliliğinden doğan 529 çocuğa “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verileceği şeklindeki haberi ne doğruladığı, ne de yalanladığı belirtildi.
Alithia ve diğer gazeteler, vatandaşlıklarla “Kıbrıs” gazetesinde yer alan haber ve konuya ilişkin bakanlık açıklamalara geniş yer verdi.
Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs gazetesinde yer alan verileri hiçbir durumda benimsemediğini yazan gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nın, ilgili yasanın ve Rum Bakanlar Kurulu’nun 14.2.2007 tarihli kararının tam olarak uygulanmasından yana olduğun belirtti. Gazete, yasa ve Bakanlar Kurulu kararı temelinde, evliliğin yurt dışında yapılması durumunda başka ülkelerden olan kişilerle yapılan evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocuklara vatandaşlık verilebileceğini anımsattı.
Gazete, ebeveynlerden birinin, Kıbrıs’a yasa dışı olarak gelmesi durumunda KKTC’de doğan çocuklara vatandaşlık verilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.
Kıbrıs gazetesinin haberine geniş yer veren gazete, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in söz konusu haberdeki açıklamalarını da aktardı.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, haberi  “Yerleşik Çocuklarına Herhangi Vatandaşlık Yok-Pasaportların Verilmesi İçin Kıbrıslı Türklerden Baskı” başlıklarıyla aktardı. Gazete, bir hükümet kaynağına dayanarak, hükümetin, “karma evliliklerden” doğan Kıbrıslı Türk çocuklara vatandaşlık verilmesi konusundaki politikasının aynı olduğu yazdı.
Habere göre, aynı kaynak, Kıbrıs gazetesinde bahsedilenler konusunda bir bilgisinin olmadığını ancak böyle bir şeyin bulunmadığını savundu. 
Haber, Politis’te “Kıbrıslı Türklerin Karma Evliliklerinden Olan 529 Çocuğa Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığı”; Haravgi’de “529 Kıbrıslı Türk’e Kıbrıs Vatandaşlığı” başlığıyla yer aldı.
 

Son Güncelleme: 06.03.2019 16:49
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