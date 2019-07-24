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Kıbrıslı Türklere ek garantiler

Kıbrıslı Türklere ek garantiler

24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:22
Kıbrıslı Türklere ek garantiler

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin son aşamaya gelmesi durumunda, Kıbrıs Türk tarafına, doğal gazdan sağlanacak gelirlere ilişkin ek güvenceler verilmesi hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıslı Türklere Ek Güvenceler-Anastasiadis Mektubunda Müzakerelerin Son Aşamaya Gelmesi Durumunda,  Doğal Gazdan Sağlanacak Gelirler Konusundaki Hakkını Saklı Tuttu” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal zenginliklerin yönetimi için ortak komite önerisine yanıt niteliğindeki BM ve AB’ye gönderdiği mektubuna atıfta bulundu.

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Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin son aşamaya gelmesi durumunda, Kıbrıslı Türk tarafına, doğal gaz konusunda ve özellikle Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki yataklardan faydalanılmasından elde edilecek gelirlere ilişkin ek garantiler verilmesi hakkını saklı tuttuğunu yazdı.

Gazete, hükümet kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, Anastasiadis’in BM ve AB’ye gönderdiği mektubunda, ilgili argümanını ekleyerek doğal gaz konusunun müzakere masasına konmasını kabul etmediğinden söz ettiğini belirtti.

Habere göre Anastasiadis ayrıca yapılması gerekenin Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlaması olduğunu ifade ederken Kıbrıs Rum tarafının, özellikle doğal gazdan faydalanılmasına ilişkin herhangi bir korkunun giderilmesi için ek güvenceler verebileceğinden de bahsetti.

Son Güncelleme: 24.07.2019 10:34
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs GarantilerAnastasiadis
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