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Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Covid Sertifikası prosedürü

Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı, hatırlatıcı doz aşılarını ekleyerek Avrupa Dijital Covid Sertifikası (EUDCC) almak isteyen Kıbrıslı Türklerin izlemesi gereken prosedürle ilgili izahatta bulundu.

21 Ocak 2022 Cuma 10:30
Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Covid Sertifikası prosedürü

Haravgi’nin Rum Enformasyon Dairesi kaynaklı haberine göre Müsteşarlık, seyahat için Avrupa Dijital Covid Sertifikası için daha önce başvuru yapmamış ve şimdi başvuru yapmak isteyen kişiler için prosedürde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.
Açıklamada, daha önce başvuruda bulunmuş ve seyahat amaçlı hatırlatma dozları (booster dose) da dahil sertifikalarının yeniden verilmesini isteyen kişilerin “ https://edvc.moh.gov.cy” sitesine giriş yaparak sadece hatırlatma aşılarını girmelerinin yeterli olacağı, ilk kez başvuracak olanların da aynı prosedürü izleyeceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 21.01.2022 10:47
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