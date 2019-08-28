banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96037
ALTIN
287.709
DOLAR
5.7971
STERLİN
7.0755
EURO
6.4315
Hava durumu
HAVA DURUMU
İlişen 6 yıl hapis yatacak
İLİŞEN 6 YIL HAPİS YATACAK
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Darp edip parasını çaldılar
DARP EDİP PARASINI ÇALDILAR
banner306
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Kıbrıslı Türklerden 1963’le İlgili İlk dava

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum Yönetimi’nin ilk kez “Kıbrıslı Türklerin 1963 yılında mülklerini terk etmelerinden sorumlu olmadığını, mahkeme huzurunda kanıtlamaya çağrıldığı” ifade edildi.

Kıbrıslı Türklerden 1963’le İlgili İlk dava

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum Yönetimi’nin ilk kez “Kıbrıslı Türklerin 1963 yılında mülklerini terk etmelerinden sorumlu olmadığını, mahkeme huzurunda kanıtlamaya çağrıldığı” ifade edildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:48
Kıbrıslı Türklerden 1963’le İlgili İlk dava

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum Yönetimi’nin ilk kez “Kıbrıslı Türklerin 1963 yılında mülklerini terk etmelerinden sorumlu olmadığını, mahkeme huzurunda kanıtlamaya çağrıldığı” ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türklerden 1963’le İlgili İlk Dava- Türk Ayaklanması Sırasında Mülklerini Terk Ettiler, Kıbrıs Cumhuriyetini Bunu ‘Müdahale Olarak’ Tuttuğu Gerekçesiyle İtham Ediyorlar” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, bu durumun, kendisi avukat olan ve Kıbrıslı Rum bir avukat tarafından temsil edilen bir Kıbrıslı Türk’ün açtığı davanın ardından ortaya çıktığını yazdı.
Gazete, haberde ismi belirtilmeyen Kıbrıslı Türk’ün, ebeveynlerinin mülkü yanı sıra 2 milyon Euro’dan fazla tazminat istediğini, çünkü ailesi ayaklanmalar yüzünden 1963 yılında bu mülkü terk etmek zorundayken, Rum Yönetimi’nin Tahtakale semtindeki bu mülke el koyduğunu belirtti.
Gazete, Rum Başsavcısı ile Kıbrıs Türk Malları Vasisinin (şu anki İçişleri Bakanı), iki toplumlu ayaklanmalarla ilgili 1963 yılındaki olaylara gönderme yapılan bir Kıbrıslı Türk’ün davasını, ilk kez adalet karşısında ele almaya çağrıldıklarına da dikkati çekti.
Tartışmalı mülkün “Antigonu” caddesinde bulunduğunu ve şu an “Agios Kassianos” ilkokulunu içerisinde barındırdığını yazan gazete, bunun, içerisinde 18 dükkân bulunan iki katlı büyük bir binadan ibaret olduğunu belirtti.
Ana binanın sınıflara, dükkânların ise okul bahçesine dönüştürüldüğünü kaydeden gazete, davayı açan Kıbrıslı Türk’ün, hayatlarının tehlikede olmasından ötürü ailesiyle birlikte terk etmek zorunda kaldıkları binanın kira değerinin şu an aylık 5 bin Euro olduğunu belirttiğini aktardı.
Gazete, bahse konu Kıbrıslı Türk’ün, açmış olduğu davada, Rum Yönetimi’nin 1963 yılından bu yana binayı rızası olmadan ve kullanımla ilgili herhangi bir miktar ödemeden kullandığını savunduğunu da iletti.
Gazete, Rum Başsavcısı ile Kıbrıs Türk Malları Vasisinin mahkemede ortaya konulan savunma çizgisinin ise “devletin 1974 yılına kadar normal bir şekilde faaliyet gösterdiği ve bundan ötürü davacı ve ailesinin Antigonu caddesindeki evlerine dönebilecekleri şeklinde olduğunu” kaydetti.
Davanın, ebeveynlerinin mülkünün idarecisi olan İngiliz vatandaşlığına sahip Kıbrıslı Türk avukat tarafından, 2015 yılının Nisan ayında Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesinde açıldığını ve bahse konu Kıbrıslı Türk’ün ciddi sağlık sorunları yüzünden davanın hızlı bir şekilde görülmesi talebiyle, davanın 2017 yılında görülmeye başlandığını yazan gazete, mahkemenin kısa zaman önce, yayımladığı bir ara kararla, Rum Hukuk Dairesinin davanın yeniden açılmasına dair talebini kabul ettiğini belirtti.

banner317
Gazete, Kıbrıslı Türk tarafından açılan davada “Agios Kassianos” ilkokulu binası ile 1963 yılından bugüne kadar tazminat talep edildiğini yineledi.
Gazete, iç sayfadan geniş yer ayırarak detaylandırdığı haberinde ise, Rum Hukuk Dairesinin büyük zorluklar ve çabaların ardından bulmayı başardığı tek şahidin, 11 Eylül’de mahkemede tanıklık etmesinin beklendiğini bildirdi.
Bahse konu şahidin, toplumlararası çatışmaları yaşadığını ve Kıbrıslı Türk davacının ailesiyle kaldığı gibi, Tahtakale semtinde oturduğunu ifade eden gazete, şahidin bulunmasının beklenmedik bir şey olduğunu ve duruşma sürecinin tamamlanmasının ardından ortaya çıktığını yazdı.
Mahkemenin kısa zaman önce verdiği ara kararla, Rum Hukuk Dairesinin davanın yeniden açılması ve bahse konu şahidin mahkemede tanıklık etmesine dair talebini kabul ettiğini yineleyen gazete, tanığın bahse konu dönemde 10 yaşında olduğunu kaydetti.
Şahidin tanıklığının tamamlanmasının ardından, mahkemenin kararını yayınlamasının beklendiğini belirten gazete, davayı Rum Başsavcısı adına, Rum Yönetimi’nin avukatı Elli Florencu’nun ele aldığını belirtti.
Gazete Kıbrıslı Türk’ün, davada başka şeylerin yanında şunları belirttiğini de aktardı;
“1974 yılında gerçekleşen Türk işgaliyle birlikte, hali hazırda meydana getirilen ve var olan ‘de facto’ sınır çizgisi olduğu gibi kaldı ve bu tüm Kıbrıs’a yayıldı. Böylece davacı ve ailesi özgür bölgelere geçemediler. Buna paralel olarak, ailenin hiçbir üyesinin işgal altındaki bölgelerde Kıbrıs Rum malına sahip olmadığı açıklığa kavuşturuluyor. Kıbrıslı Türk’e göre, ailenin tüm malı-mülkü özgür bölgelerde bulunuyor. Dava açılan mülkün haricinde, Ömeriye mahallesinde bir ev ve üç dükkân, Ermu caddesinde bir dükkan, Astromerit’te iki tarla, Peristerona’da tarla, Orunda’da iki tarla, Litrodonda’da 20 dönüm tarla ve Matyat’ta tarla kendilerine aittir.”
Gazete, Kıbrıslı Türk’ün açtığı davada, 2012 yılının Kasım ayından itibaren defalarca Rum Yönetimi makamlarına başvurduğunu fakat herhangi bir yanıt almadığını belirttiğini de ekledi.
                 
 

Son Güncelleme: 28.08.2019 13:02
Anahtar Kelimeler:
1963 KıbrısKıbrıslı Türkler Rum Dava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“afrodit” Yatağından İlk Doğal Gaz Akışının 2025 Yılında Başlaması Bekleniyor
“afrodit” Yatağından İlk Doğal Gaz Akışının 2025 Yılında Başlaması Bekleniyor
Kıbrıslı Türklerin “GESİ” hakları konusunda açıklama
Kıbrıslı Türklerin “GESİ” hakları konusunda açıklama
Lute’un gelişine günler kala iktidarla muhalefet arasında ihtilaf
Lute’un gelişine günler kala iktidarla muhalefet arasında ihtilaf
Anastasiadis Dış Rumlar Konferansı'nda konuştu
Anastasiadis Dış Rumlar Konferansı'nda konuştu
BM’den üç adım…
BM’den üç adım…
Vasiliko’ya uçak yakıtı terminali kuruluyor
Vasiliko’ya uçak yakıtı terminali kuruluyor
Anastasiadis’in adının karıştığı kara para meselesi devam ediyor
Anastasiadis’in adının karıştığı kara para meselesi devam ediyor
Akel-Diko görüşmesi Disi’yi memnun etmedi
Akel-Diko görüşmesi Disi’yi memnun etmedi
Güney Kıbrıs, Avrupa Pasaportu isteyen yatırımcılara en süratli seçenek…
Güney Kıbrıs, Avrupa Pasaportu isteyen yatırımcılara en süratli seçenek…
Jane Holl Lute Cumartesi gecesi geliyor
Jane Holl Lute Cumartesi gecesi geliyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim