banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Nisap sorunu üçüncü haftasında
Nisap sorunu üçüncü haftasında
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
banner376

Kıbrıslı Türkler akaryakıt için Güney Kıbrıs’a geçti iddiası

KKTC’de yaşanan akaryakıt krizi ve Türk Lirası’nın değer kaybı, Rum basınında geniş yer buldu.

22 Ekim 2021 Cuma 11:00
Kıbrıslı Türkler akaryakıt için Güney Kıbrıs’a geçti iddiası

Alithia gazetesi, KKTC’de akaryakıt dağıtımı yapan “AlPet” ve “K-Pet” şirketlerinin akaryakıt dağıtımını durduracaklarına dair önceki gün yaptıkları açıklamanın ardından Kıbrıslı Türklerin akaryakıt alabilmek için Güney Kıbrıs’taki benzin istasyonlarına yöneldiklerini iddia etti.

Gazete, yaşanan akaryakıt eksikliğine ilişkin KKTC basınında yer alan haberlere de geniş şekilde yer verdi.

Gazete haberinin devamında, KKTC ekonomisini etkileyen bir diğer olayın ise Türkiye Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı alması olduğunu yazdı.

banner341
Bu kararın dövizin TL karşısında değer kazanmasına yol açtığını vurgulayan gazete, bu gelişmenin KKTC ekonomisine etkisi olmasının beklendiğini vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Politis: “Lira’nın Düşüşü İşgal Bölgelerini Vuruyor – Paranın Değerinde Yeni Düşüş”

Haravgi: “Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Rum Tarafındaki Benzinliklere Yöneldiler”

banner360
Son Güncelleme: 22.10.2021 11:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 200 bin kişi fakirlik sınırını geçti
Güney Kıbrıs’ta 200 bin kişi fakirlik sınırını geçti
SİDİKEK-PEO ve BES sendikaları biraraya geldi
SİDİKEK-PEO ve BES sendikaları biraraya geldi
EDEK’e ara emri
EDEK’e ara emri
Güney Kıbrıs ECDC’nin yine kırmızı listesinde
Güney Kıbrıs ECDC’nin yine kırmızı listesinde
AP Anastasiadis’in de adının geçtiği Pandora Papers kararını onayladı
AP Anastasiadis’in de adının geçtiği Pandora Papers kararını onayladı
DİSİ kendi adayıyla başkanlık seçimine katılacak
DİSİ kendi adayıyla başkanlık seçimine katılacak
Güney Kıbrıs'ta 144 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 144 yeni vaka
Limasol’da büyük hırsızlık
Limasol’da büyük hırsızlık
Vasiliko’nun güvenliği için milyonlarca euro
Vasiliko’nun güvenliği için milyonlarca euro
Depolar hellim doldu
Depolar hellim doldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim