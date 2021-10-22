Kıbrıslı Türkler akaryakıt için Güney Kıbrıs’a geçti iddiası

Alithia gazetesi, KKTC’de akaryakıt dağıtımı yapan “AlPet” ve “K-Pet” şirketlerinin akaryakıt dağıtımını durduracaklarına dair önceki gün yaptıkları açıklamanın ardından Kıbrıslı Türklerin akaryakıt alabilmek için Güney Kıbrıs’taki benzin istasyonlarına yöneldiklerini iddia etti.

Gazete, yaşanan akaryakıt eksikliğine ilişkin KKTC basınında yer alan haberlere de geniş şekilde yer verdi.

Gazete haberinin devamında, KKTC ekonomisini etkileyen bir diğer olayın ise Türkiye Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı alması olduğunu yazdı.

Bu kararın dövizin TL karşısında değer kazanmasına yol açtığını vurgulayan gazete, bu gelişmenin KKTC ekonomisine etkisi olmasının beklendiğini vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Politis: “Lira’nın Düşüşü İşgal Bölgelerini Vuruyor – Paranın Değerinde Yeni Düşüş”

Haravgi: “Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Rum Tarafındaki Benzinliklere Yöneldiler”