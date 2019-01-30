Kıbrıslı Türk yazarın çocuk kitabı Rum Eğitim Bakanlığı yarışmasına alınmadı



Kıbrıslı Türk yazar Sezgi Yalın’ın “Sarman Kedi Jack’in Hayali” ismini taşıyan ve Türkçe, İngilizce ve Yunanca dillerine çevrilmesinin ardından “Stelios Vakfı” ödülüne de layık görülen çocuk kitabı, Rum Eğitim Bakanlığı’nın açtığı yarışmaya kabul edilmedi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu kitabın çizimlerini yapan Kıbrıslı Rum sanatçı Luiza Kaymaki’nin, kitabın Rum Eğitim Bakanlığı’nca yarışmaya kabul edilmemesi konusunda ilgili birime mektup gönderdiğini ve durumu protesto ettiğini yazdı.

Habere göre Kaymakli mektubunda, çocuk kitapları çizimlerine ilişkin söz konusu yarışmanın katılım şartlarında “kitabın Yunanca yazılmış olması” şartının arandığını, oysa yazarın “Kıbrıs vatandaşı Kıbrıslı Türk Sezgi Yalın” olmasına rağmen kitabın yarışmaya alınmadığını belirtti.

Kaymakli, “Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs vatandaşı olduklarını ve Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin düzenlediği yarışmalarda yer almalarına imkan sağlayacak kanunların yapılması gerektiği” uyarısında bulundu.

Kaymakli, “Kıbrıs yasalarına göre her vatandaşın Yunanca veya Türkçe dilinde yarışmalara katılma hakkı var” dedi.

