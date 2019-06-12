Kıbrıslı Türk ve Rumların kredi kartı harcamaları açıklandı

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların kredi kartlarıyla Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de yaptıkları harcamalara yer verildi.
Kıbrıslı Rumlara ait kredi kartlarıyla geçtiğimiz ay Kuzey Kıbrıs’ta yapılan harcamaların ise 1 milyon 848 bin 239 Euro olduğunu yazan gazete, beş aylık tutarın ise 7 milyon 763 bin 985 Euro olduğunu kaydetti.
Kıbrıslı Rumlara ait kredi kartlarının, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’deki kullanımlarının ise 529 bin 718 Euro olduğunu belirten gazete, beş aylık rakamın ise 2 milyon 049 bin 586 Euro olduğunu ekledi.