Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler siyasi irade talep etti

Alithia gazetesi, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin dün, Ledra Palace’ta düzenlenen toplantıya katıldıklarını ve liderlere, Kıbrıs sorununa BM kararları, Uluslararası Hukuk, AB Müktesebatı ve AB ilke ve değerleri zemininde adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik özlü müzakerelerin tekrarlanması için gereken siyasi iradeyi göstermeleri çağrısında bulunduklarını yazdı.



