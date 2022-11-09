banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıslı Türk Çıdan’ın Güney Kıbrıs’ta cezaevinde öldürülmesine ilişkin gelişme!
Kıbrıslı Türk Çıdan’ın Güney Kıbrıs’ta...
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
İskele-Lefkoşa ana yolunda akaryakıt tankeri devrildi
İskele-Lefkoşa ana yolunda akaryakıt tankeri...
Ünal Üstel ve Ersin Tatar sessiz !..
Ünal Üstel ve Ersin Tatar...
"Karadenizli kardeşlerimizin dikkatine!"
"Karadenizli kardeşlerimizin dikkatine!"
banner405

Kıbrıslı Türk Çıdan’ın Güney Kıbrıs’ta cezaevinde öldürülmesine ilişkin gelişme!

09 Kasım 2022 Çarşamba 13:12
Kıbrıslı Türk Çıdan’ın Güney Kıbrıs’ta cezaevinde öldürülmesine ilişkin gelişme!

Güney Kıbrıs'taki Merkezi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada 27 Ekim'de öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetine ilişkin araştırmalarda ilerleme kaydedildiği, olayın baş şüphelisi olarak Kürt kökenli bir şahsın görüldüğü bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın Merkezi Cezaevi'nde naaşının bulunmasından 36 saat önce başlayan ve Çıdan’ın ölümüyle sonuçlanan olayların baş şüphelisinin, Çıdan’ın ölümünün ertesi günü ilk tutuklananlardan biri olan Kürt kökenli şahıs olduğunu yazdı.

Gazete, geçtiğimiz Pazar gerçekleştirilen ve olayla ilgili görülen 11 şüpheli hakkında tutukluluk kararı alınmasını amaçlayan mahkeme sürecinin, bir kişi için, güvenlik gerekçesiyle ayrı işletildiği, bu kişinin söz konusu Kürt kökenli kişi olduğunu aktardı.

Mahkeme süresinde Rum polisinin, baş şüpheli olan bu şahıs hakkında yeni delillere ulaşıldığını ve söz konusu şahsın, Çıdan’ın darp edilmesi sırasında kullandığı kesici bir aleti olay bitiminde bir başkasına vererek, atmasını istediğinin tespit edildiği vurgulanan haberde, Çıdan’ın darp edilmesinin nedenlerinin ise henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Bir mahkum daha ölü bulundu

Gazete bir diğer haberinde ise, Merkezi Cezaevi'nde dün yeni bir ani ölüm olayı daha gerçekleştiğini, yapılan ilk incelemelerde şahsın, uykusu sırasında kusmuğunu yutması sebebiyle boğulduğunu gösterdiğini yazdı.

Haberde ölen şahsın yaş ve uyruğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almazken, bu ölümle birlikte son günlerde cezaevinde ölenlerin sayısının, Çıdan’ın ölümüyle ikiye yükseldiği vurgulandı.

Gazete, Çıdan’ın ölümüyle ilgili 10 gardiyanın açığa alındığını da haberine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları nedeniyle olağanüstü toplantı yapılıyor
Güney Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları nedeniyle olağanüstü toplantı yapılıyor
Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi
Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi
Çidan cinayetinde tutuklu sayısı 11’e yükseldi
Çidan cinayetinde tutuklu sayısı 11’e yükseldi
Rum İçişler Bakanı Nuris'e tepki!
Rum İçişler Bakanı Nuris'e tepki!
Güney Kıbrıs'ta 6 yeni ölüm!
Güney Kıbrıs'ta 6 yeni ölüm!
Purnara kampında bin 100 AIDS ve 800 Tüberküloz vakası saptandı
Purnara kampında bin 100 AIDS ve 800 Tüberküloz vakası saptandı
Havaalanı'nda 13 kilo Hint keneviri ele geçirildi
Havaalanı'nda 13 kilo Hint keneviri ele geçirildi
Güney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni varyant keşfedildi
Güney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni varyant keşfedildi
Güney'de haftalık koronavirüs vakaları...
Güney'de haftalık koronavirüs vakaları...
Rum merkezi cezaevinde Kıbrıslı Türk bir mahkûm ölü bulundu
Rum merkezi cezaevinde Kıbrıslı Türk bir mahkûm ölü bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim