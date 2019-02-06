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Kıbrıslı Türk bir kadının Larnaka’da doping ilaçlarıyla yakalandığı iddiası

Kıbrıslı Türk bir kadının Larnaka’da doping ilaçlarıyla yakalandığı iddiası

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
Kıbrıslı Türk bir kadının Larnaka’da doping ilaçlarıyla yakalandığı iddiası

Larnaka Gümrüğü’nün, Hollanda’dan koli içerisinde gelen bir dizi doping ilacı tespit ettiği ve araştırmaların kolaylaştırılması için, postaneden koliyi almaya gelen Kıbrıslı Türk bir kadının tutuklandığı iddia edildi.

Doping ilaçlarının tespitinin, EUROPOL tarafından düzenlenmekte olan “Viribus” operasyonu çerçevesinde gerçekleştiğini yazan Fileleftheros gazetesi, olayın 30 Ocak günü gerçekleştiğini ve Larnaka Gümrüğü’nün, Larnaka Paket Postanesi’nde Hollanda’dan gelen ve içerisinde 32 kutu doping ilacı bulunan bir koli tespit ettiğini izah etti.

Koliyi almak için postaneye gelen ve haberde ismi geçmeyen Kıbrıslı Türk’ün tutuklandığını ve ele geçirilen ilaçlarla Kıbrıslı Türk kadının Rum Narkotik Birimine teslim edildiklerini yazan gazete, kadının daha sonra serbest bırakıldığını, ilaçların ise analize gönderileceğini ekledi.

KAÇAK SİGARA

Gazete başka bir haberinde ise, Limasol’da gerçekleşen bir olayda, bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin, 52 yaşındaki bir şahsın aracında 3 bin 200 Euro nakit para, 14 kilo 755 gram gümrüksüz tütün, aynı zamanda çeşitli markalara ait 955 paket gümrüksüz sigara ele geçirdiğini yazdı.

Haberde, Rum kovuşturma makamlarının, bahse konu şahsın KKTC kaynaklı bu tarz yasadışı faaliyetlere hizmet eden bir grubun üyesi olduğunu düşündüğü belirtildi.

Haravgi ise haberinde, söz konusu şahsın, bahse konu ürünleri KKTC’den aldığını kabul ettiğini yazdı.
 

Son Güncelleme: 06.02.2019 14:24
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