banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118120
ALTIN
315.603
DOLAR
6.0885
STERLİN
7.8437
EURO
6.5721
TC MAARİF OKULLARI
TC MAARİF OKULLARI
Tatar, Topu UBP’ye Atıyor
Tatar, Topu UBP’ye Atıyor
Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet
Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet
Amaç süper, geleceğe dikkat
Amaç süper, geleceğe dikkat

Kıbrıslı Rumların yüzde 87’si siyasi partilere güvenmiyor

 2019 yılı Sonbaharı Eurobarometre sonuçlarına göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 87’si siyasi partilere güvenmiyor.

Kıbrıslı Rumların yüzde 87’si siyasi partilere güvenmiyor

 2019 yılı Sonbaharı Eurobarometre sonuçlarına göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 87’si siyasi partilere güvenmiyor.

20 Şubat 2020 Perşembe 10:51
Kıbrıslı Rumların yüzde 87’si siyasi partilere güvenmiyor
banner337


Eurobarometre sonuçlarına göre, neredeyse 10 Kıbrıslı Rum’dan 9’unun siyasi partilere güvenmediğini söylediğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun, orduya, daha çok güvendikleri bir kurum olarak işaret ettiklerini aktardı.
Rumların güvendiği kurum ve araçlar arasında, Ordunun yüzde 62’yle ilk sırayı aldığını ve bunu yüzde 52’yle polis ve yüzde 48’le televizyonun izlediğini kaydeden gazete, dördüncü sırada bölgesel veya yerel kamu otoriteleri, 5’inci sırada ise Avrupa Birliği ve basının bulunduğunu belirtti.
Kıbrıslı Rumların yüzde 87’inin siyasi partilere güvenmediğini söylediğini yineleyen gazete, Rumların yüzde 66’sının hükümete, yüzde 63’ünün meclise, yüzde 61’inin kamu yönetimine, yüzde 59’unun Birleşmiş Milletlere, yüzde 58’inin ise adalet ve ulusal hukuk sistemine güvenmediklerini söylediğini de iletti.
Rumların yüzde 37’sinin Avrupa Birliğiyle ilgili olumlu bir izlenime sahip olduklarını yazan gazete, Rumların yüzde 56’sının ise AB’nin geleceği konusunda iyimser olduklarını söylediğini ifade etti.
Gazete Kıbrıslı Rumların, ülkenin şu anda karşı karşıya bulunduğu en önemli iki meselenin ekonomik durum (yüzde 30) ve göç konusu (yüzde 29) olduğunu belirttiklerini de ekledi.

banner317
Alithia gazetesi de “Partilere Değil Orduya Güveniyoruz” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun (yüzde 55) işlerin genel olarak yanlış yönde ilerlediğini, yüzde 25’inin doğru yönde ilerlediğini, yüzde 17’sinin ise ne doğru ne de yanlış yönde ilerlediğini belirttiğini yazdı.
Yaşamlarından memnuniyet duyma düzeyi konusundaki soruya, Güney Kıbrıs’ın yüzde 89’luk bir memnuniyet düzeyi gösterdiğini kaydeden gazete, bunun yüzde 84 olan Avrupa ortalamasının da üzerinde olduğuna dikkati çekti.
Politis gazetesi de “Yaygın Bir Memnuniyetsizlik- Ekonominin Gidişatı Konusunda Kıbrıslılardan Endişe” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdürenlerin, ülkenin karşı karşıya bulunduğu en önemli problemleri, ülkenin ekonomik durumu, fiyatların yükselmesi, işsizlik ve göç meselesi olarak üst sıralara koyduklarını yazdı.
Eurobarometre’nin sonuçlarının, Rumların gerek ekonomi, gerek de kurumların işleyişi konusunda ülkede meydana gelenler konusundaki yaygın hayal kırıklığını ortaya koyduğunu belirttiğini, de yazan gazete, Rumların yüzde 53’ünün ise ekonominin durumunun kötü olduğunu düşündüğünü ekledi.

 

banner335
Son Güncelleme: 20.02.2020 14:11
Anahtar Kelimeler:
Eurobarometre Güney Kıbrıs Anket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Av köpeği hırsızlığı
Av köpeği hırsızlığı
Güney Kıbrıs’taki göçmen sayısı
Güney Kıbrıs’taki göçmen sayısı
Uyuşturucudan aranan Rum’un KKTC’ye kaçtığı iddiası
Uyuşturucudan aranan Rum’un KKTC’ye kaçtığı iddiası
Avrupa Konseyi Başkanı Michel’den Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatif
Avrupa Konseyi Başkanı Michel’den Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatif
Anastasiadis Maraş için ortak komite önerdi
Anastasiadis Maraş için ortak komite önerdi
Yangında bir kişi öldü
Yangında bir kişi öldü
Anastasiadis: “Türkiye Doğu Akdeniz’de rahat”
Anastasiadis: “Türkiye Doğu Akdeniz’de rahat”
RIK muhabiri Rum yönetimini insan haklarını ihlal etmekle suçluyor
RIK muhabiri Rum yönetimini insan haklarını ihlal etmekle suçluyor
AB hukuk diplomaları otomatikman tanınacak
AB hukuk diplomaları otomatikman tanınacak
Neofitu Atina temaslarını tamamladı
Neofitu Atina temaslarını tamamladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim