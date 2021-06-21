Kıbrıslı Rumların yüzde 80’i yolsuzlukla mücadele konusunda Rum hükümetine güvenmiyor

Araştırmayı yapan Transparency International örgütünün “altın pasaportlar” programı konusunda Güney Kıbrıs’ı Avrupa Komisyonu’na şikayet eden örgüt olduğunu kaydeden gazete, şikayetin Mart 2018’de yapıldığını ve bunun Avrupa Komisyonu’nun Ocak 2019’da kamuoyuna açıklanan ve bir dizi ihlal prosedürüne yol açan raporu için öncü olduğunu belirtti.

Haberinde, örgütün yaptığı yeni araştırmanın unsurlarına yer veren gazete, buna göre Kıbrıslı Rumun yüzde 65’inin son bir yılda yolsuzluğun arttığını düşündüğünü iletti.

Araştırma sonuçlarına göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 80’inin hükümetin yolsuzlukla mücadele konusundaki icraatlarına güvenmediğini kaydeden gazete, Rumların yüzde 68’inin ise hükümetin büyük çıkarlar tarafından yönetildiğine inandıklarını aktardı.



Araştırmaya göre, Rumların yüzde 34’ünün son 1 yıl içerisinde kamudan hizmet almak için kişisel bağlantılarını kullandıklarını yazan gazete, Kıbrıslı Rumların yüzde 48’inin ise Rum hükümeti başkanlığının çoğu veya tüm üyelerinin yozlaşmış olduğuna inandıklarını da ekledi.



