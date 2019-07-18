Kıbrıslı Rumlar bazı ilaçları KKTC’den alıyor

Güney Kıbrıs’ta yürürlüğe giren genel sağlık sigortası ve bine yakın ilacın sigorta kapsamına dahil edilmesine karşın Kıbrıslı Rumlar ilaçlarını KKTC’den almayı tercih ediyorlar.

Habere göre bazı Kıbrıslı Rumlar gazeteye yaptıkları açıklamada, özellikle tansiyon ve ağrı kesici ilaçların KKTC’de daha ucuza satıldığını dile getirdiler.

Gazete, “Micardis (80mg)” isimli ilacın sigorta kapsamındaki fiyatının 4,76 Euro olduğunu, buna karşın aynı ilacın KKTC’de 3 Euro’ya satıldığını belirtirken, yine Güney’de 5 Euro civarlarında satılan ağrı kesicilerin ise KKTC’de bir Euro’dan satıldığını iddia etti.

