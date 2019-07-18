banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100834
ALTIN
260.000
DOLAR
5.6849
STERLİN
7.1021
EURO
6.3766
Evde ne var ne yok almış!
EVDE NE VAR NE YOK...
Gazimağusa’da yangın
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN TEMİZLİKÇİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
banner306

Kıbrıslı Rumlar bazı ilaçları KKTC’den alıyor

Kıbrıslı Rumlar bazı ilaçları KKTC’den alıyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:55
Kıbrıslı Rumlar bazı ilaçları KKTC’den alıyor

Güney Kıbrıs’ta yürürlüğe giren genel sağlık sigortası ve bine yakın ilacın sigorta kapsamına dahil edilmesine karşın Kıbrıslı Rumlar ilaçlarını KKTC’den almayı tercih ediyorlar.

banner317
Politis gazetesi konuya ilişkin haberinde, Güney Kıbrıs’ta genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmesi ve bine yakın ilacın sigorta kapsamına alınmasına karşın KKTC’de fiyatların daha düşük olduğu, bu yüzden hastaların KKTC’den ilaç almayı tercih ettiklerini yazdı.

Habere göre bazı Kıbrıslı Rumlar gazeteye yaptıkları açıklamada, özellikle tansiyon ve ağrı kesici ilaçların KKTC’de daha ucuza satıldığını dile getirdiler.

Gazete, “Micardis (80mg)” isimli ilacın sigorta kapsamındaki fiyatının 4,76 Euro olduğunu, buna karşın aynı ilacın KKTC’de 3 Euro’ya satıldığını belirtirken, yine Güney’de 5 Euro civarlarında satılan ağrı kesicilerin ise KKTC’de bir Euro’dan satıldığını iddia etti.
 

Son Güncelleme: 18.07.2019 13:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Larnaka’daki sahillerde denizanası görüldü
Larnaka’daki sahillerde denizanası görüldü
19 yaşındaki İngiliz Turist, 12 kişinin tecavüzüne uğradığı şikayetinde bulundu
19 yaşındaki İngiliz Turist, 12 kişinin tecavüzüne uğradığı şikayetinde bulundu
Anastasiadis: “Türkiye diyaloğu desteklemiyor”
Anastasiadis: “Türkiye diyaloğu desteklemiyor”
Anastasiadis, sözcüsü aracılığıyla Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı
Anastasiadis, sözcüsü aracılığıyla Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı
Derinya’daki ara bölgede bulunan kilisede ayin yapıldı
Derinya’daki ara bölgede bulunan kilisede ayin yapıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Mektubu Rum Basınında...
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Mektubu Rum Basınında...
Hristodulidis: “Çözüm ve Türkiye'yle iyi işbirliği istiyoruz"
Hristodulidis: “Çözüm ve Türkiye'yle iyi işbirliği istiyoruz"
Mısır ve Yunanistan’la MEB sınırlarının belirlenmesi konusu
Mısır ve Yunanistan’la MEB sınırlarının belirlenmesi konusu
“Ankara’ya Rus koltuk değneği”
“Ankara’ya Rus koltuk değneği”
Bm Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-pierre Lacroıx Adaya Geliyor
Bm Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-pierre Lacroıx Adaya Geliyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim