Kıbrıs Türk Toprağına İzinsiz İnşaat

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : Güney Kıbrıs’ta, “Timiu Prodromu Erimis” isimli kilise komitesinin, yetkili makamlardan gerekli izinlerin alınmaması durumunda, kira sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, Limasol’a bağlı Erimi’de bulunan 20.070 metrekarelik bir Kıbrıs Türk toprağının bir kısmını kaybetme tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi “Agios Georgios Manastırının İnşa Edilmesi İzinsiz” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk mülkü olan bahse konu araziye, yetkili makamlardan gerekli izinler alınmaksızın, manastırın inşa edildiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum Ekologlar Hareketinin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Erimi’de bulunan Kıbrıs Türk arazisinin bir kısmının, bahse konu kilise komitesine dinsel/ibadet/manastır amaçlı olarak 2016 yılında yapılan bir sözleşmeyle kiralandığını belirtti.

Sözleşmede gerekli bütün izinlerin alınması şartı bulunduğunu kaydeden gazete, bakan tarafından yapılan açıklamada, Limasol kaymakamının 8 Ocak tarihinde bahse konu kilise komitesine mektup gönderdiği ve gerekli izinlerin alınması için şehir planlama/mimari planların henüz sunulmadığını ortaya koyduğunu iletti.



Limasol kaymakamının, kilise komitesini, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği tarafından imzalanması için, bunları sunmaya çağırdığını kaydeden gazete, bakanın, sözleşmeye uyulmaması durumunda, kira sözleşmesinin sona ereceğini söylediğini iletti.Öte yandan Rum Tapu ve Kadastro Dairesinin, bir Kıbrıslı Türk’e ait olan iki başka arazinin bir bölümüne ilişkin bir araştırma daha yapmakta olduğunu kaydeden gazete, bu arazilere bina inşa edildiğinin tespit edildiğini ve ilgili birimin bu inşaatların izinleri olup olmadığını araştırdığını ekledi.(İY/ŞEB)