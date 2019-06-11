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“kıbrıs Türk Malları Vasiliği  yasası”na İtirazın Yarattığı Kaygı Sürüyor

RUM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRÜ: “MAL TASARRUFLARINIZ YASALDIR, ENDİŞELENMEYİN”

“kıbrıs Türk Malları Vasiliği  yasası”na İtirazın Yarattığı Kaygı Sürüyor

RUM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRÜ: “MAL TASARRUFLARINIZ YASALDIR, ENDİŞELENMEYİN”

11 Haziran 2019 Salı 08:25
“kıbrıs Türk Malları Vasiliği  yasası”na İtirazın Yarattığı Kaygı Sürüyor

RUM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRÜ: “MAL TASARRUFLARINIZ YASALDIR, ENDİŞELENMEYİN”
BİNATLI’DAKİ MALLARLA İLGİLİ ARA EMRİ BAŞVURUSU HALA MAHKEMEDE BEKLETİLİYOR
Lefkoşa, 11 Haziran 19 (.):   Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin kendi evlerini inşa etmek üzere kendilerine 2002’de kiraladığı Mormenekşe’deki arazinin Kıbrıslı Türk sahibi İbrahim Ramadan’ın, Rum avukatı aracılığıyla mektup göndermesinin 22 Rum ailede yarattığı belirsizlik ve kargaşa sürüyor.
Alithia sözde “Vasilik” yasası tahtında İbrahim Ramadan’ın 1974 öncesinde yurtdışına göçmediği, KKTC’de yaşıyor olduğu için Güney’de bıraktığı malına dair tazminat talebinde bulunamayacağını yazdı “Ancak, Vasilik yasasına itiraz olması kaygı yaratıyor” vurgusunu yaptı.
Gazete “geçmişte 74 öncesinde yurtdışına göçen bazı Kıbrıslı Türkler yine aynı yasa ile  özgür bölgelerdeki mülklerini talep etmiş ve almıştı” ifadesine yer verdiği haberinde KKTC’de 1 milyon 200 bin dönüm Rum, Güney’de de 400 bin dönüm Türk arazisi bulunduğunu yazdı.
Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kipros Kiprianu dün, Mormenekşe’de sakin Rumlara “mal tasarruflarınız yasaldır, endişelenmeyin” çağrısı yaptı, Rum meclisinde ise Ramadan’ın avukatının sözde “vasiliğe” başvurmadan 22 aileye mektup göndermesinin “tamamen kabul edilemez olduğunu” öne sürdü.

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İlgili yasanın ihlal edilip edilmediğinin araştırılması maksadıyla dün Rum Kişisel Verileri Koruma Komiseri’ne başvurulduğunu,  Rum avukatın mektup gönderme konusunun bugün de Başsavcı ile görüşüleceğini anlatan Kiprianu “geçmişte de Kıbrıs Türk malı tasarruf eden göçmenler sözlü tacize uğramıştı ancak en azından son yıllarda ilk kez böylesi yapılıyor” dedi.
“1974’TE YAŞADIKLARININ AYNISINI, AYNI ENDİŞE VE KAYGIYI YAŞIYORLAR”
Mormenekşe muhtarı Kipros Androniku ise dün katıldığı bir televizyon programında  mektup gönderilen 22 ailenin isimlerinin nasıl elde edildiğini sordu. “avukatın Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne değil doğrudan kişilere yönelmesi kaygı verici, tahrikkar ve kabul edilemez. Bu 22 aile şu anda, 1974’te göçmen olduklarında yaşadıklarının aynını yaşıyor, aynı endişeyi ve kaygıyı yaşıyor” dedi. 
BİNATLI KONUSU AİHM’E GİTMESİN DİYE…
2017’de de Yukarı Binatlı’da tasarrufunda Kıbrıs Türk malı bulunan 52 Rum aileye mektup gönderildiğini ve bunun paralelinde Kıbrıs Türk mallarına müdahaleye son verilmesi için ara emri çıkartılmak üzere mahkemeye başvurulduğunu hatırlatan gazete “Dava mahkeme önünde bekliyor. Bilindiği gibi davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidebilmesi için önce iç yargı imkanlarının tüketilmesi gerekiyor”  ifadesine yer verdi.  
(ŞA/HÖ) 
 

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