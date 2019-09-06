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Kıbrıs’taki Abd Büyükelçisi Garber “başka Amerikan Şirketlerinin De Kıbrıs’ta Faaliyet Göstermesi” İhtimalinden Söz Etti

FATİH GEMİSİNİN İKİNCİ SONDAJA BAŞLAYACAĞI İDDİASI

Kıbrıs’taki Abd Büyükelçisi Garber “başka Amerikan Şirketlerinin De Kıbrıs’ta Faaliyet Göstermesi” İhtimalinden Söz Etti

FATİH GEMİSİNİN İKİNCİ SONDAJA BAŞLAYACAĞI İDDİASI

06 Eylül 2019 Cuma 09:47
Kıbrıs’taki Abd Büyükelçisi Garber “başka Amerikan Şirketlerinin De Kıbrıs’ta Faaliyet Göstermesi” İhtimalinden Söz Etti

FATİH GEMİSİNİN İKİNCİ SONDAJA BAŞLAYACAĞI İDDİASI

ARALIK AYINDA ÜÇLÜ ENERJİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Gail Garber’ın “Kıbrıs’taki Amerikan Ticaret Odası’nın” geçtiğimiz Çarşamba akşamı düzenlediği akşam yemeğine katıldığı ve burada konuşma yaptığı haber verildi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de etkinlikte yer aldığını yazan Alithia gazetesi, Garber’ın burada yaptığı konuşmada “enerji sektöründeki başka Amerikan şirketlerinin de Kıbrıs’ta faaliyet göstereceklerine dair inanç belirttiğini” iletti.

Konuşmasında “Amerika’nın ulusal güvenliğinin, Kıbrıs’ın ulusal güvenliğinin aynı zamanda Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik ve istikrarın ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu” savunan Garber, “ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesindeki kaynaklarını geliştirme konusundaki hakkını tanıdığını” da ifade etti.

Garber “bu kaynakların Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında adil bir şekilde dağıtılması gerektiğine inandıklarını” da söyledi.

Garber konuşmasında “Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs Cumhuriyeti kara sularındaki yasadışı faaliyetlerden ötürü endişeli olduklarını, aynı zamanda bu kışkırtıcı ve yasadışı adımın bölgede gerginliğe yol açtığı” iddiasında da bulundu.

Garber “bu kaynakların Kıbrıs’ın ekonomik refahına katkıda bulunabileceğini, böylece Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılması için olumlu bir dinamik teşkil edebileceklerine” de işaret etti.

“Kıbrıs MEB’inde hidrokarbon yataklarının keşfedilmesinin çok umut verici bir şey olduğunu” da belirten Garber, “bu kaynakların Doğu Akdeniz bölgesinin tamamında refahı ileriye götürmesini ve Avrupa’nın enerji arzının çeşitlenmesine yardımcı olmasını umduklarını” da söyledi.

Garber “ExxonMobil ve NobleEnergy isimli iki Amerikan şirketinin, oyunun kurallarını değiştirecek bu gelişmelere katılmalarından ötürü gururlu olduklarını” da ifade etti.

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“Başka Amerikan şirketlerinin de bu şirketlere birlikte (bu faaliyetlere) katılacağına inandığını” dile getiren Garber, “çünkü Kıbrıs’ın; enerji kaynaklarının keşfedilmesinden, bu kaynakları piyasaya çıkarmak olan zor kısma geçmekte olduğunu” savundu.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de etkinlikte yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, ABD’nin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in üçlü enerji oluşumuyla geliştirdiği iş birliğine de atıfta bulundu.

FATİH GEMİSİNİN İKİNCİ SONDAJA BAŞLAYACAĞI İDDİASI

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Fatih sondaj gemisinin dün gece yarısı “Alanya 1” isimli hedeften “Alanya 2” isimli hedefe hareket ettiğini iddia etti.

Fatih’in dün gece yarısı sözde Rum MEB’indeki “Alanya 2” isimli sondaj noktasına hareket ettiğini ileri süren gazete, “elde edilen bilgilerin” ilk sondaj esnasında birçok sorunla ve olağanüstü durumla karşılaşıldığından söz ettiğini iletti.

Türklerin hesaplamalarına göre, bölgedeki ikinci sondaj için 56 gün gerekeceğini ve somut olarak da bunun 1 Kasım’a kadar süreceğini yazan gazete, Fatih’in, Baf’a bağlı Peya’nın 45 deniz mili (75 kilometre) batısında bulunduğunu aktardı.

“Yavuz isimli ikinci sondaj gemisinin Apostolos Andreas burnunun güneyindeki ve Kıbrıs Cumhuriyeti kıta sahanlığı içerisindeki faaliyetlerini sürdürdüğünü” yazan gazete, Barbaros gemisinin ise son günlerde sözde Rum MEB’indeki 9’uncu parselde sismik araştırmalar yaptığını öne sürdü.

Gazete, “Oruç Reis” gemisinin de Antalya limanında bulunduğunu ekledi.

GÜNEY KIBRIS, YUNANİSTAN VE İSRAİL ARASINDA ÜÇLÜ ENERJİ SEMPOZYUMU

Gazete başka bir haberinde ise Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında önümüzdeki Aralık ayında Güney Kıbrıs’ta üçlü bir enerji sempozyumu gerçekleştirileceğini yazdı.

“Kıbrıs’ın enerji tahtasındaki bir sonraki adımları” başlığını taşıyan 7’nci enerji sempozyumunun, 5 Aralık’ta Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirileceğini kaydeden gazete, sempozyuma konuşmacı olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yanı sıra üç ülkenin enerji bakanlarının davet edildiğini ekledi.

(İY/GÜL)

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