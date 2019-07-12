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Kıbrıs’ta Cep Telefonları Birleşti

ANASTASİADİS: “İLETİŞİMDEKİ ENGEL ORTADAN KALKTIĞI GİBİ, KIBRIS’TAKİ SINIR ÇİZGİSİ DE ORTADAN KALKSIN”

Kıbrıs’ta Cep Telefonları Birleşti

ANASTASİADİS: “İLETİŞİMDEKİ ENGEL ORTADAN KALKTIĞI GİBİ, KIBRIS’TAKİ SINIR ÇİZGİSİ DE ORTADAN KALKSIN”

12 Temmuz 2019 Cuma 09:09
Kıbrıs’ta Cep Telefonları Birleşti

ANASTASİADİS: “İLETİŞİMDEKİ ENGEL ORTADAN KALKTIĞI GİBİ, KIBRIS’TAKİ SINIR ÇİZGİSİ DE ORTADAN KALKSIN”

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Kıbrıs’ta cep telefonlarının, adanın her iki kesiminde de dün itibarıyla çalışmaya başlamasına dair haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Cep Telefonu Şebekeleri Bağlandı- İşgal Bölgelerine Yönelik Çağrılar +90 Koduyla- Aramalar Dakika Başına 29 Sentle Ücretlendirilecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, KKTC ile Güney Kıbrıs’taki cep telefonu şebekeleri arasında karşılıklı olarak bağlantı kurulduğunu yazdı.

KKTC’deki cep telefonu şebekeleri olan Telsim (Vodafone TR olarak da görülüyor) ve Turkcell’in, Güney Kıbrıs’taki Cytamobile-Vodafone ve Epic abonelerinin cep telefonlarında artık aktif olarak göründüğünü yazan gazete, böylece, abonenin Güney Kıbrıs’ta bulunması ve Kuzey Kıbrıs’taki bir numarayı araması istemesi veya bunun tam tersi olması durumunda, bunun dünden itibaren artık cep telefonlarıyla mümkün olduğuna işaret etti.

Bunun roamingle yapılacak bir bağlantıdan ibaret olduğunu yazan gazete, bir diğer ifadeyle aranmak istenen numaranın önüne Türkiye’nin uluslararası telefon kodunun ve KKTC’deki şebekelerden birinin; örneğin Turkcell hatları için 0090-533, Vodafone TR (Telsim) için de 0090-542 konmasının gerektiğini izah etti.

Habere göre, Cytamobile-Vodafone veya Epic abonelerinden biri, Güney Kıbrıs’ın şebekelerinin sinyalinin bulunmadığı bir bölgede, bu şebekelerden birinin KKTC’de bulunan başka bir abonesini araması durumunda ise aramanın önüne “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” telefon kodu olan 00357’yi koyması gerekecek.

Aramaların, Güney Kıbrıs içerisindeki aramalardan veya AB üyesi başka bir ülkenin cep telefonlarına yönelik aramalardan çok daha pahalı olduğuna da dikkat çeken gazete, yapılan düzenlemeye göre Kuzey Kıbrıs’taki şebekelerin üçüncü bir ülkede bulunan şebekeler olarak addedildiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yönelik aramaların dakika başına 29 sentle ücretlendirileceğini ve bu ücretin Güney Kıbrıs içerisindeki aramalarda ise 7 buçuk sent olduğunu kaydeden gazete, şöyle ki, Uzun Yolun sonundan 10 bin kilometre mesafedeki Avrupa toprağı olan Fransız Guyanası’na yapılan 5 dakikalık bir aramanın 37 buçuk sent, aynı noktadan örneğin 100 metre mesafedeki Büyük Han’a yapılan bir aramanın ise 2,45 Euro’yla ücretlendirileceğini ifade etti.

Rum Telekomünikasyon İdaresinin (Cyta) yayımladığı tabloya göre, Güney Kıbrıs dışından Kuzey Kıbrıs şebekelerine yapılacak olan aramalar (AB veya uluslararası destinasyonlara yönelik aramalar) dakika başına 85 sentle ücretlendirilecekken, Epic aboneleri içinse bu ücret 1,07 Euro olacak.

Gelen aramaların 25 sentle ücretlendirileceğini, kısa mesaj ücretlerinde ise bir fark olmayacağını ve bunun mesaj başına 3 buçuk sent olacağını kaydeden gazete, internet verilerinin kullanımının ise MB (Megabayt) başına 20 sentle ücretlendirileceğini belirtti.

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En azından ilk aşamada, birçok ve çeşitli sorunlar meydana gelmesinin beklendiğine işaret edilmesi gerektiğini yazan gazete,  Cyta’nın ise bir dizi teknik ve diğer soruya Rum hükümetine gönderme yaparak yanıt verdiğini, çünkü Kıbrıs’ta cep telefonu şebekelerinin bağlanmasının, siyasi bir karar olduğunu öne sürdü.

Önümüzdeki dönem içerisinde birçok abonenin faturasında, direktif ve açıklamaların eksikliğinden ötürü, artış olacağını da kaydeden gazete, örneğin Yeşil Hat boyunca uzanan bölgelerde hareket edenlerin, daha güçlü sinyalin bulunduğu Kuzey Kıbrıs’taki şebekelere otomatik olarak bağlanmamasına özellikle dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

Haberde, Primetel’in, roamingle bağlantı kurulan ülkeler programına en baştan Türkiye’yi dâhil ettiği de anımsatıldı.

Gazete Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında dün yapılan ilk aramaya ise “İki Liderin Dün İlk Telefon Araması- Anastasiadis ile Akıncı Hedefin Bütün Kıbrıslıların Yakınlaşması Olduğunu Belirttiler” başlığıyla yer verdi.

Alithia gazetesi ise habere “Kalimera (Günaydın) Mustafa- Günaydın Nikos” başlığıyla manşetten ve “Anastasiadis ve Akıncı’dan İlk Bağlantı- Özgür Bölgeler ve İşgal Bölgelerindeki Cep Telefonu Bağlantısı Artık Gerçek- İki Lider Kısa Süre İçerisinde Bir Görüşme Olasılığını Ele Aldılar- Anastasiadis: Sınır Çizgisi de Kalksın” başlıklarıyla yer verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Twitter hesabından, adanın iki tarafındaki cep telefonu şebekeleri arasında bağlantı kurulması dolayısıyla bir paylaşımda bulunduğunu da yazan gazete, Anastasiadis’in paylaşımında “iletişimin önündeki engel ortadan kalktığı gibi, Kıbrıs’taki sınır çizgisinin de ortadan kalkmasını umduğunu” belirttiğini iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yla, iki tarafın cep telefonu şebekeleri arasında bağlantılı kurulmasını pratikte hayata geçiren ilk telefon görüşmesini dün yaptıklarını dile getiren Anastasiadis “iletişimin önündeki engeli ortadan kaldırdığımız gibi, dileğim, ülkemizi ikiye ayıran sınır çizgisini de ortadan kaldırmamızdır” ifadesini kullandı.

Politis gazetesi ise “Cep Telefonları Artık Her Yerde (Sinyal) Alıyor- Kıbrıs’ta Roaming 6 Yıllık Görüşmelerin Ardından Artık Yürürlükte- İki Liderin Zaferi- Ödünç Telefonlarla- Cep Telefonu Kullanıcılarından Ne Ücret Alınacak” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, adanın iki tarafındaki cep telefonu şebekeleri arasındaki uluslararası dolaşımın (roaming) dün faaliyete geçtiğini ve bunun iki taraf arasında 2013 yılında yapılan müzakerelere sıkıntı yaratan bir Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) olduğunu öne sürdü.

Haravgi ise “En Nihayet Telefoniyen Birleşme- Bu da Spehar’ın Arabuluculuğuyla Başarıldı” başlıklı manşet haberinde, iki taraf arasındaki cep telefonu şebekelerinin bağlanmasının, GYÖ olarak mutabık kalındıktan 4 yıl sonra, en nihayetinde dün uygulamaya konulduğunu yazdı.

Gazete, AKEL partisinin de iki tarafın cep telefonu şebekeleri arasında bağlantı kurulmasını memnuniyetle karşıladığını ekledi.

(İY/ÖK)                              

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