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Kıbrıs Sorunuyla İlgili Olarak Bm’den Kasım’da İki Konferans Niyeti

Lefkoşa, 11 Ekim 20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in muhtemelen önümüzdeki Kasım ayında, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak biri hazırlık ve gayri resmi, diğeri de normal konferans olmak üzere iki konferans toplama niyetinde olduğu haber verildi.

11 Ekim 2020 Pazar 11:51
Kıbrıs Sorunuyla İlgili Olarak Bm’den Kasım’da İki Konferans Niyeti
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Lefkoşa, 11 Ekim 20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in muhtemelen önümüzdeki Kasım ayında, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak biri hazırlık ve gayri resmi, diğeri de normal konferans olmak üzere iki konferans toplama niyetinde olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Sorunu İçin Parti Yapılıyor- Birçok Nüfuzlu Faktörün Desteğiyle BM’den Kasım’da İki Konferans” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, uluslararası örgütün merkezinde, Kuzey Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarından bağımsız olarak, BM Genel Sekreteri’nin planlamaları temelinde ilerleyeceği, öte yandan bu yeni çabanın kısa bir zaman zarfında başlayıp bitmesi için, nüfuzlu bütün faktörlerin seferberliğinin başladığının belirtildiğini yazdı.

Gazeteye göre “aynı kaynaklar, BM Genel Sekreteri’nin gayriresmi konferans esnasında zemin olduğunu düşünmesi halinde, Avrupa Birliği’nin de yer alacağı yeni bir beşli, normal/resmi bir konferans çağrısında bulunacağını” ileri sürdü.

“Konu hakkında bilgisi olan kaynakların, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi ve Maraş’ta meydana gelenlerin ağırlığı altında, New York’ta çabaların hızlandırılmasının kararlaştırıldığını belirttiğini” ileten gazete, “AB, AB’nin Almanya dönem başkanlığı, ABD, İngiltere aynı zamanda NATO gibi başka faktörlerin de müdahil olmasıyla, ortaya kısa sürede bir sonuç çıkması için hızlı gelişmeler yaşanacağının tahmin edildiğini” aktardı.

Gazete “tüm taraflara baskı yapılacağı aynı zamanda çeşitli şekillerde müdahil tarafların iş birliğinde bulunmaması için çıkar yol bırakılmamasına çalışılacağının açık olduğuna” da işaret etti.

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Gazete “diplomatik kaynaklara göre en büyük bahsin, her şeyden önce Ankara’nın BM Genel Sekreteri’nin davetine vereceği tepki, aynı zamanda hangi gündemle gelmek isteyeceği olduğuna” da işaret etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 23 Eylül’de gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi esnasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de ifade ettiği üzere, görüşmelerin temeli olarak ortaya Crans Montana’da sunduğu altı maddelik çerçevesini koyacağını kaydeden gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in de söylediği gibi, bunun bütünüyle kabul edilmesi gerektiğini aktardı.

Uluslararası oyuncuların, Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi temaslar sürecine de yatırım yaptıkları ve Türk-Yunan diyaloğunda şekillenecek iyi bir ortamın Kıbrıs sorununu da etkileyeceğini tahmin ettikleri ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, bilindiği üzere kısa bir süre önce Bratislava’da, kapalı bölge Maraş’ta meydana gelenlerin gölgesinde, istikşafi temaslara başlanması konusunda anlaştıklarını kaydeden gazete, Atina’da “bunların iki farklı mesele olduğu ve diyalog olduğu zaman bunları Türklere anlatabiliriz” şeklinde bir mantık olduğunu belirtti.

Bu arada gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi kararlarında, kapalı bölge Maraş’tan ismiyle bahsedilmemesini istemediği iddiasında da bulundu.

(İY/GÜL)

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