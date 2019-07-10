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Kıbrıs Sorunuyla İlgili Haberler…

“HRİSTODULİDİS TOPU ÇAVUŞOĞLU’NA ATTI”

Kıbrıs Sorunuyla İlgili Haberler…

“HRİSTODULİDİS TOPU ÇAVUŞOĞLU’NA ATTI”

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27
Kıbrıs Sorunuyla İlgili Haberler…

“HRİSTODULİDİS TOPU ÇAVUŞOĞLU’NA ATTI”
Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “tehdit ve tahriklerine” son vermesi halinde, müzakerelerin yeniden başlaması için hazır oldukları mesajını verdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlıkla aktardığı haberinde, söz konusu mesajın İsviçre aracılığıyla Ankara’ya gönderileceğini kaydederken, Hristodulidis’in dün, Güney Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan üçgenindeki temasları çerçevesinde adayı ziyaret etmekte olan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştüğünü yazdı.
Gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada, Cassis’ten Türkiye’ye BM kararları ve AB ilkeleri zeminindeki çözümün yalnızca diyalogla başarılabileceği mesajını götürmesini istediğini ve “Türkiye’nin yasadışı bir sondaja daha başlayarak ortamı daha da germesi” nedeniyle, görüntünün hiç de olumlu olmadığını söylediğini kaydetti.
Habere göre Cassis ise, Yunanistan ve Türkiye’de yapacağı temaslarda, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki problemle ilgili istişarelerde bulunacağını söyledi.
Cassis, Türk mevkidaşını müzakerelerin yeniden başlaması için en iyi yolun bulunması konusunda ikna etmeye çalışacağını ifade etti.
AKEL- RUM HÜKÜMETİ KAVGASI DEVAM EDİYOR
Gazete, bir diğer haberinde ise, AKEL ile Rum Hükümeti arasındaki kavganın dün de devam ettiğini yazdı.
Habere göre AKEL, Kıbrıs sorununda yeni fikirler ortaya atanın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olduğunu belirterek, Anastasiadis’e çıkmazın aşılması için ikna edici girişimlerde bulunması çağrısı yaptı.

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AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kendi lehinde kullanarak, denizde ve karada yeni oldu-bittiler yaratacağının aşikar olduğunu iddia etti.
Stefanu, hedefin müzakerelerin yeniden başlaması olması gerektiğini ve Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, ikna edici girişimlerle birlikte müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine hazır olduğunu bildirmesi gerektiğini söyledi.
Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da Stefanu’nun bu açıklamalarına ateş püskürdüğünü ve yenilikçi fikirler önerisinin, 2018 yılının Ekim ayında Guterres tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan raporda dillendirildiğini söylediğini yazdı.
Habere göre Prodromu, AKEL’in Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki durağanlığı kendi lehinde kullanacağı söylemine de ekleme yaparak, Türkiye’nin kendi oluşturduğu bu durağanlıktan faydalanmayı arzuladığını kaydetti.
AKINCI’NIN GUTERRES’E MEKTUP GÖNDERECEĞİNE DAİR HABERLER RUM BASININDA
Bu arada Rum gazeteleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndereceğiyle ilgili haberlere yer verdi.
Alithia gazetesinde “Mustafa Akıncı BM Genel Sekreteri’ne Mektup Hazırlıyor” başlığıyla aktarılan haber, Fileleftheros gazetesinde “Akıncı Özersay ile Anastasiadis’e Yanıt Verecek”, Haravgi gazetesinde de “Akıncı Guterres’e Mektup Göndermeye Hazırlanıyor” başlıklarıyla verildi.
(GE/ÖK)
 

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