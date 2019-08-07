Kıbrıs Rum Asıllı İngiliz Vatandaşı Ege’deki İkarya Adasında Kayboldu

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 : Tatil için Kıbrıslı Rum sevgilisiyle birlikte Ege’deki Yunan adası İkarya’ya giden 34 yaşındaki Kıbrıslı Rum asıllı İngiliz vatandaşı astrofizikçi Dr. Natalie Christopher’in, geçtiğimiz Pazartesi sabahı ortadan kaybolduğu ve o günden bu yana kendisinden haber alınmadığı haber verildi.

Konu Rum haber kaynaklarında geniş yer bulurken, daimi olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Christopher’in nerede olduğunun tespit edilmesiyle ilgili olarak yapılan araştırmalarda, şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Christopher’in sevgilisinin, Pazartesi sabahı uyandığında kadının odada olmadığını görmesi üzerine kendisini aradığı ve Christopher’in ise telefona yanıt vererek kendisine koşuya çıktığını ve döneceğini söylediği ifade ediliyor.

Christopher’in daha sonraki aramalara yanıt vermemesi üzerine, sevgilisinin Christopher’in kaybolduğunu polise bildirdiği ve Pazartesi gününden bu yana karadan, havadan ve denizden arama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Christopher’in sevgilisiyle kaldığı odada, yastık, yatak ve ayna üzerinde kan lekeleri bulunmasının Yunan makamlarının yaptığı araştırmalara dramatik boyutlar kattığı belirtilen haberlerde, Yunan makamlarının ellerindeki delilleri DNA testine gönderecekleri kaydedildi.

34 yaşındaki Christopher’in tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda cep telefonunun yaydığı sinyalden de faydalanılırken, cep telefonundan gelen son sinyalin, ulaşılması zor bir noktadan geldiği de belirtiliyor.

İlgili haberlerde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Atina’daki Kıbrıs Rum Büyükelçiliği aracılığıyla gelişmeler hakkında bilgilendirildiği ve Büyükelçiliğin de Yunan makamlarıyla sürekli irtibatta olduğu vurgulandı.

(İY/ÖK) FOTOĞRAFLI