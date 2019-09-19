“kıbrıs’ın Geleneksel Meslekleri” Fotoğraf Yarışması

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): AKEL ve AKEL’in Brüksel’deki Birleşik Avrupa Solu/Kuzey Yeşil Sol Temsilciliğinin, “Kıbrıslı Türk, Rum ve Ada’nın diğer sakinlerinin fotoğrafları aracılığıyla Kıbrıslıların ortak halk geleneğine işaret etmek” iddiasıyla “Kıbrıs’ın Geleneksel Meslekleri” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlediği bildirildi.

Haravgi 18 Eylül’de (dün) başlayan ve 20 Ekim’e kadar devam edecek yarışma çerçevesinde iki toplumlu komite tarafından değerlendirilecek en iyi 12 fotoğrafın, organizatörler tarafından yayımlanacak 2020 ajandasında yer alacağını yazdı. Gazete en iyi fotoğrafların Lefkoşa’nın Rum kesiminde ve Brüksel’deki AP’de düzenlenecek fotoğraf sergisinde sergileneceğini kaydetti.

(ŞA/HA)