banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93914
ALTIN
246.979
DOLAR
5.7773
STERLİN
7.3529
EURO
6.5324
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kız öğrenciler aşılanıyor
KIZ ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
banner307
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

“kıbrıs İki Dillilik Derneği” Kuruldu

Lefkoşa, 10 Haziran 19 : Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs’ta iki dilliliğin yaygınlaşması amacıyla ‘Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ ismi altında yeni bir dernek kuruldu.

“kıbrıs İki Dillilik Derneği” Kuruldu

Lefkoşa, 10 Haziran 19 : Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs’ta iki dilliliğin yaygınlaşması amacıyla ‘Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ ismi altında yeni bir dernek kuruldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 07:50
“kıbrıs İki Dillilik Derneği” Kuruldu

Lefkoşa, 10 Haziran 19 : Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs’ta iki dilliliğin yaygınlaşması amacıyla ‘Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ ismi altında yeni bir dernek kuruldu.
Haravgi gazetesi, Kıbrıs’ın güneyinde kurulan “Kıbrıs İki Dillilik Derneği”ne ilişkin habere yer verdi. 
Kıbrıs Üniversitesi Dil Merkezi akademisyeni Dr. Düriye Gökçebağ’ın, ülkede İki Dililik kurulması fikrinin hayata geçirilmesinin öncülüğünü yaptığını yazan gazete derneğin amacının; dilin, her iki toplumu daha yakına getirmesi için bir araç olmasına bağlı olarak  Yunanca ve Türkçe’nin iki toplumda yaygınlaştırılması amacıyla kurulduğunu belirtti.
Habere göre Dr.Düriye Gökçebağ’ın fikri, her iki toplumdaki vatandaşların girişiminin ardından pratiğe dönüştürüldü. 

banner317
Derneğin kurucu üyeleri arasında, Türkolog, Yunan Dili öğretmenleri, çevirmenler ve akademisyenlerden oluşan  11 Kıbrıslı Türk ve 11 Kıbrıslı Rum bulunuyor.    
Gazete derneğin ilk etkinliğini, kısa bir süre önce “Kıbrıs’ta İki Dililik” adı altında gerçekleştirdiğini de yazdı. 
(FK/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balya altında yanmış ceset!
Balya altında yanmış ceset!
Akel Ve Hükümet Arasında Yeni Tartışma
Akel Ve Hükümet Arasında Yeni Tartışma
Hami Aksoy’un Açıklaması Rum Basınında Geniş Yer Buldu
Hami Aksoy’un Açıklaması Rum Basınında Geniş Yer Buldu
Güney Kıbrıs-arap Müteşebbis  forumu Gerçekleştirildi
Güney Kıbrıs-arap Müteşebbis  forumu Gerçekleştirildi
El Ve Ayakları Bağlı Halde Kömürleşmiş Erkek Cesedi Bulundu
El Ve Ayakları Bağlı Halde Kömürleşmiş Erkek Cesedi Bulundu
Rusya Ulusal Muhafız Birliği Senfoni Orkestrası’ndan “sürpriz” Konser
Rusya Ulusal Muhafız Birliği Senfoni Orkestrası’ndan “sürpriz” Konser
Aik’in 12 Megavatlık Güneş Parkına “yeşil Işık”
Aik’in 12 Megavatlık Güneş Parkına “yeşil Işık”
Polisler Kara Geçiş Kapılarında Rumlara Kötü Davranıyor
Polisler Kara Geçiş Kapılarında Rumlara Kötü Davranıyor
Rmmo Daimi Kadrosuna Yarı Zamanlı İkinci İş İzni
Rmmo Daimi Kadrosuna Yarı Zamanlı İkinci İş İzni
İbrahim Ramadan’ın Mektubuna Rum İçişlerinden Tepki
İbrahim Ramadan’ın Mektubuna Rum İçişlerinden Tepki

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim