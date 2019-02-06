Kıbrıs Bankası Batık Kredileri Aps Delta’ya Sattı



Lefkoşa, 6 Şubat 19 : “Kıbrıs Bankası”’nın, anlaşma değeri 245 milyon Euro olan kredi paketini (batık kredileler) APS Delta’ya sattığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Bankası’nın, batık kredileri satması haberine yer verirken, Kıbrıs Bankası’nın, ilgili satış işlemini, “Elliniki Bankası’”na ait kırmızı kredileri idare eden platforma dahil olan APS Grubu’na bağlı, APS Delta ile gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete satılan kredi paketi içerisinde toplam 9 bin 700 batık krediyi içerdiğini, bunlardan 8 bin 800’nün şahıslara, 900 tanesinin ise şirketlere ait olduğunu belirtti.

(FK/HÖ)

