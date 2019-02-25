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Kıbrıs Türk taşınmaz mal sahiplerine Rum avukatlar yol gösteriyor iddiası

 

Kıbrıs Türk taşınmaz mal sahiplerine Rum avukatlar yol gösteriyor iddiası

 

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:36
Kıbrıs Türk taşınmaz mal sahiplerine Rum avukatlar yol gösteriyor iddiası

Güney Kıbrıs’ta taşınmaz mal sahibi olan Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Rum avukatların yol gösterdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türklere Nasıl Satacaklarını Öğretiyorlar- Kıbrıslı Türk Taşınmaz Mal Sahiplerinin Hareketlerinin Arkasında Kıbrıslı Rum Avukatlar Var- Kıbrıs Türk Malları Vasisini By-Pass Etmek İçin Yeni Metotlar İcat Ettiler” başlıklı haberinde, Rum avukatların “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kontrolü altındaki bölgelerde taşınmaz mal sahibi olan Kıbrıslı Türklere, Kıbrıs Türk Malları Vasisi olan İçişleri Bakanının idaresi altında olan mallarını geri almayı talep etmeleri için hangi yolun izlenmesi konusunda tavsiyede bulunduklarını yazdı.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, söz konusu avukatların, Güney Kıbrıs’taki taşınmaz malın sahibinin mirasçılarına (çünkü Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin çoğu öldü), mirasçılardan birinin, ebeveynlerinin Güney Kıbrıs’taki malını talep etmesinin daha kolay hale gelmesi için, Kuzey Kıbrıs’ta Rum malına sahip olmadığını göstermesi gerektiğini önerdiklerini aktardı.

“Bu çaba nereye dayandırılıyor” diye soran gazete, devamla, mevzuatın 2010 yılında değişmesinin ardından, satılacak olan mülkün Kıbrıslı Türk mal sahipleri/mirasçıları tarafından Kuzey Kıbrıs’ta Rum malına sahip olunmasının, alım-satım talebinin reddedilmesinin esas sebebini teşkil ettiğini belirtti.

Haberde, Kıbrıs Türk mallarının satış taleplerinin önceden Rum Bakanlar Kurulunun 60.821 sayılı ve 15.9.2014 tarihli kararı temelinde incelendiği de belirtildi.

Rum tarafının, sahip olduğu mekanizmalarla ve ortaya çıkan zorluklara rağmen, Rum tarafındaki mallarını satmaya çalışan Kıbrıslı Türklerin beyan ettiği ikamet bilgilerini, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ta Rum malına sahip olup olmadıklarını araştırdığı ve çoğu durumda başvuruların reddedildiği de kaydedildi.

Rum kesiminin bu çabada prosedürlerin zaman alması gibi birçok engele takıldığını da kaydeden gazete, öte yandan avukatların ise, Rum Bakanlar Kurulunun, Vasiliğin de onayıyla, daimi ikamet için 1974’ten önce yurt dışına gitmiş olan mal sahiplerinin Kıbrıslı Türk mallarının satışı veya devrine izin veren kararından faydalandıklarını da belirtti.

Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin veya mirasçılarının, mallarını satmaları veya geri almaları konusunda başka yol olmadığını düşündüklerinden, Rum avukatlara süreci yürütmeleri için önemli miktarlar vermeye hazır olduklarının tahmin edildiği de ileri sürüldü.

Son Güncelleme: 25.02.2019 11:40
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