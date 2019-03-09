Kıbrıs toplumunun mültecilere ve göçmenlere bakışı konulu bir araştırma gerçekleştirildi

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) hesabına “Kıbrıs Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi” (UCFS) tarafından Kıbrıs’taki iki toplumda da gerçekleştirilen bir araştırmanın, “Kıbrıs toplumunun” mülteciler ve göçmenlerle ilgili sahip olduğu algıyı kayda geçirdiği haber verildi.

“Mülteci Ne, Göçmen Ne?- Kıbrıs’taki İki Toplumda da Araştırma” başlıklı haberinde, araştırmanın sonuçlarının dün “Kıbrıs Üniversitesi”nde gerçekleştirilen bir etkinlikte ortaya konduğunu yazan Politis gazetesi, araştırmadan çıkan sonuçların Kıbrıs’ta göçmenlerin/mültecilerin desteklenmesi ve korunması çerçevesinde, stratejiler geliştirilmesi için kullanılacağını kaydetti.

Araştırmanın sonuçlarının UCFS Başkanı Haris Psaltis tarafından dün ortaya konduğunu yazan gazete, araştırmaya göre, Kıbrıslı Rumlar için “Ruslar ve Çinlilerin göçmen olmadığını”, Kıbrıslı Türkler içinse, “mülteci akışının güvenliğe katkıda bulunmadığını “ belirtti.

Araştırmada Kıbrıs’taki iki toplumun göçmenlerin/mültecilerin desteğe ihtiyacı olduğunu kabul ettiğine de yer verildi.

Haber Alithia gazetesinde “Mültecileri/Göçmenleri Destekleyelim Ama Şartlarla”, Fileleftheros’ta “Göçmenlerin/Mültecilerin Çekincelerle Kabul Edilmesi”, Haravgi’de ise “Göçmen ve Mültecilere Yönelik Zihniyetlerin İyileşmesi- Esaslı Temasların Artmasına Rağmen, Genel Hissiyat Olumsuz” başlıklarıyla yer aldı.



