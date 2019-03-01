Kıbrıs sorunundaki gelişmeler Lute’un temaslarının sonuçlarına bağlı

Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarının sonucuna bağlı olacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs sorunundaki daha fazla gelişmelerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yapacağı temasların sonucuna bağlı olacağını yazdı.

Lute’un şu anki temaslar turunun, Ankara’ya yapacağı ziyaretle tamamlanacağını yazan gazete, bunun ardından Lute’un sonraki temaslarının ne ve ne zaman olacağının belirleneceğini belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorunundaki çabaların gidişatını tespit etmek için Lute’un gelişini de beklediğini yazdı.

Türkiye’nin, Lute’un ziyaret tarihiyle yine oynamaya başladığını iddia eden gazete, ilk başta bu ziyaretin gelecek hafta yapılacağının söylendiğini, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in açıklamasına göre Rum Yönetimi’nin de ziyaret konusunda bilgiye sahip olduğunu, sadece ziyarete ilişkin kesin tarihi bilmediğini yazdı.

Rum Haber Ajansı’nın dün Ankara’dan elde ettiği bilginin, Lute’un kesin ziyaret tarihinin henüz belirlenmediği şeklinde olduğunu yazan gazete, Türkiye’nin, geçmişte de, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Lute ile görüşmesinden önce aynı taktiği izlediğini, bu durumda da aynı taktiği izlenmesinin ihtimal dışı olmadığını savundu.

Lute’un Ankara ziyaretinin tarihinden bağımsız olarak burada, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği temasların sonucunun belirleyici öneme sahip olacağını yazan gazete, görüşmeyle birlikte Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin sürecinin ortaya çıkacağını ileri sürdü.

Rum Yönetimi’nin, Lute’un temaslarının sonuçlarını iki nedenden dolayı beklediğini yazan gazete, birincisinin, “müzakerelerin yeniden başlaması olasılığının bulunup bulunmadığı, referans şartlarının sonucu konusunun nerede olduğu”, ikinci nedenin ise “BM yetkilisinin, Haziran ayından önce Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlamaması şeklindeki Türk görüşünü nasıl idare edeceği” yönünde olduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının görüşünün değişmediğini, en kısa zamanda müzakerelerin yeniden başlamasında ısrar ettiğini ifade etti.

Hristodulidis, “Alfa’”ya yaptığı açıklamalar çerçevesinde, Türkiye’nin Haziran ayında müzakerelere ilişkin talebinin herhangi bir mantığının bulunmadığını, ne Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının ne de seçimlerin Kıbrıs sorundaki diyaloğu etkilediğini belirtti.

Lute’un, Crans Montana konferansına ilişkin sahip olduğu boşluklara ve Rum Yönetimi’nin kendisini bilgilendirmeye ilgi göstermesine ilişkin olarak Hristodulidis, o gün sabah olanlarla ilgili olarak Lute’u bilgilendirmeye ilgi gösterdiğini, Lute’un, o görüşmeye dahil olan kişiler tarafından bilgilendirildiğini ifade etti.

Hristodulidis, kendisinin ayrıca Espen Barth Eide ile tüm konuyu görüştüğünü, “ne söylendiğinin açık olduğunu, 4 Temmuz’da ne söylendiğine, dahil olanlardan hiç kimsenin şüphe duymadığını, bu nedenden dolayı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 5-6 Temmuz’da belirli öneriler sunduğunu” söyledi.

HRİSTODULİDİS-KATROUGALOS İLE GÖRÜŞECEK

Fileleftheros gazetesi aynı haberi çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan’ın Delfi kentinde yapılacak uluslararası ekonomik forum çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos ile bir araya geleceğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis ve Katrougalos görüşme çerçevesinde Lute’un temasları ışığında Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele alacak.

Hristodulidis, forum kapsamında diğer mevkidaşlarıyla da görüşme olanağına sahip olacak.

ABD’Lİ VE İNGİLİZ YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne müdahil olan taraflara provokasyondan kaçınma, ihtiyat ve sorumluluk mesajı gönderdi.

Yunanistan’da temaslarda bulunan Palmer, Güney Kıbrıs tarafından hidrokarbon keşfinin, çözüm için çalışan kişileri cesaretlendirecek şeklinde ilerlemesi temennisinde bulundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Palmer, ABD’nin, iki kesimli, iki bölgeli federasyon temelinde BM himayesindeki Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Palmer, ülkesinin, Lute’a ve gerçekleştirdiği görüşmelere destek verdiğini belirtirken, en yakın gelecekte yeni tur görüşmelerin gerçekleştirilmesi fırsatlarının var olacağı konusunda da iyimser olduğunu söyledi.

Öte yandan Haravgi gazetesine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mark Field, İngiliz Hükümeti’nin, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek vermeye devam edeceği yönündeki taahhüdünü yineledi.

Field, bu taahhüdü, Kuzey Londra Chipping Barnet Milletvekili Theresa Viliers’in sorusu üzerine dile getirdi.

Field yanıtında, “Birleşik Krallıktaki diaspora, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların, 45 yıllık büyük zorluğu geride bıraktığımızı kabul ederler. Birleşik Krallık’ın, bu iki tarafın bir araya gelmesine yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynadığını da düşünmekteyim” ifadesini de kullandı.

İngiliz Milletvekili Theresa Villiers ise, İngiliz dış politikasının ele alındığı parlamento toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü için 20 yıldır mücadele ettiğini ve “Kıbrıs için adalet istemeye devam edeceğini” ifade etti.

ANASTASİADİS ULUSAL KONSEYİ TOPLADI

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu sabah toplanması beklenen Ulusal Konsey toplantısı çerçevesinde, Konsey üyelerini, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması ve Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin olarak geçtiğimiz Salı günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmede nelerin ele alındığı konusunda bilgilendireceğini yazdılar.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ilgili bir soru üzerine, Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmede nelerin ele alındığı konusunda Ulusal Konsey üyelerini bilgilendireceğini söyledi.

Enerji konusunun ele alınıp alınmayacağına dair soru üzerine Prodromos, Anastasiadis’in, Akıncı ile görüşmesi hakkında bilgi vermek amacıyla Ulusal Konsey’i topladığını ancak son yapılan önemli açıklamalara bağlı olarak bu konunun da ele alınmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti.

AKEL’DEN ELEŞTİRİ

Politis gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bir açıklama yaparak, Rum Başkanlığı’na yönelik eleştirilerde bulundu.

Kiprianu, Guterres çerçevesi hakkında yapılan görüşmenin amacından saptırılması hedefiyle Rum Başkanlığı tarafından açıklamaların hazırlandığını ileri sürdü.

Kiprianu açıklamasında, kendisinin, Crans Montana’da 4 Temmuz 2017’de liderler görüşmesinin yapılmadığını iddia ettiğine dair bilgileri yalanladı.

Gazete Kiprianu’nun bu açıklamasının, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun 21 Şubat’ta yapmış olduğu “4 Temmuz 2017’de Crans Montana’da liderler görüşmesinin yapılmadığı, bir anlaşmanın olmadığı sadece müzakerecilerin istişarelerinin yer aldığı” açıklamasını yalanlayan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dünkü ifadesinin ardından geldiğine de dikkati çekti.

Habere göre Prodromu, Kiprianu’yu bu iddiayı radyo programında yinelemekle suçladı.

Kiprianu açıklamasında ayrıca Anastasiadis’in 18 Temmuz 2018 tarihli BM Genel Sekreteri’ne yönelik mektubunda 30 Haziran çerçevesine atıfta bulunduğunu belirterek, neden uluslararası olarak 30 Haziran çerçevesine atıfta bulunulduğunu, içeride ise, “sözlü belge bulunduğu” şeklindeki açıklama-gafla, 4 Temmuz çerçevesinin var olduğu konusunda ikna etme çabasının yer aldığını, Rum Başkanlığı’nın açıklaması gerektiğini ifade etti.