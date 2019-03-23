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“Kıbrıs sorununda ortam bulanık”

“Kıbrıs sorununda ortam bulanık”

23 Mart 2019 Cumartesi 08:37
“Kıbrıs sorununda ortam bulanık”

Rum basını, Kıbrıs sorununda hiçbir özlü gelişme olmadığı, bu sebeple de ortamın “bulanık kalmayı sürdürdüğü” iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlık altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununda özlü hiçbir gelişme yaşanmamasından ötürü ortamın net olmamayı sürdürdüğünü, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mekvidaşı Yorgos Katrugalos’un uzlaşısının ardından hazırlık çalışmalarının Nisan ayında da devam edeceğini iddia etti.

BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya ne zaman yeniden geleceği konusunda henüz bir karar vermediğini de öne süren gazete, BM Güvenlik Konseyi’ne sunulması beklenen iyi niyet misyonu raporunun da çok fazla yeni şey içermesinin beklenmediğini yazdı.

Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi olan Andreas Mavroyannis’in Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak atanmasının sebebinin de Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlık olduğunu ifade eden gazete, Mavroyannis’in yerine müzakereci atanıp atanmayacağının da henüz belli olmadığını aktardı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, AKEL’in önceki gün gerçekleştirilen Çavuşoğlu-Katrugalos görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamaya yer verdi.

AKEL’in açıklamasında, Çavuşoğlu-Katrugalos tipi görüşmelerin Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri için hazırlık niteliği taşımaları ve devam etmelerinin olumlu olacağı görüşü vurgulanırken, esas olanın ise referans şartlarında en kısa sürede uzlaşıya varılması olduğu ifade edildi.

Son Güncelleme: 23.03.2019 11:49
Anahtar Kelimeler:
Rum Basını Kıbrıs Sorunu
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