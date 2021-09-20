“Kıbrıs Rallisi” 24 Eylül’de başlıyor

Haravgi gazetesi, ralliye katılacak araçların “Eleftheria Meydanı”nın kuzeyinden yola çıkarak “Rigenis Caddesi”nden geçip “Solomu Meydanı”na gideceklerini ve buradan da Eğlence bölgesine doğru gideceklerini yazdı.

Haberde, rallinin kazananlarının Pazar günü yine “Eleftheria Meydanı”nda, saat 18.00’de düzenlenecek törenle ödüllerini alacağı belirtildi.

