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“Kıbrıs dosyası” için bazı gizli belgelerin gizliliği kaldırılıyor

“Kıbrıs dosyası” için bazı gizli belgelerin gizliliği kaldırılıyor

08 Mart 2019 Cuma 09:34
“Kıbrıs dosyası” için bazı gizli belgelerin gizliliği kaldırılıyor

Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın kararıyla, 1974'te Kıbrıs'ta yaşananlara ilişkin araştırma raporlarını içeren Kıbrıs Dosyası’na yeni unsurların ekleneceği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın bazı gizli belgelerin, gizliliğinin kaldırılmasını ileriye götürme kararının ardından Kıbrıs Dosyası’na yeni unsurların ekleneceğini yazdı. 
Yunanistan Savunma Bakanlığı’na ait Kıbrıs ile ilgili gizli belgelerin, Yunan Meclisi’ne iletileceğini, ardından ise Yunan Meclisi’nde muhafaza edilen Kıbrıs Dosyası’na ekleneceğini yazan gazete, gizli belgelerin, Milli Savunma Genel Kurmaylığı’nın (GEETHA)1974 yazındaki operasyonları, Kıbrıs’taki darbe ve Türk Barış Harekatı dönemini kapsadığını belirtti. 
Gazete, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis ve Yunanistan Savunma Bakan Vekili Panayiotis Rigas’ın dünkü görüşmeleri sırasındaki açıklamalarına dayanarak, GEETHA’nın ilgili komitesinin, belgelerin incelenmesini tamamladığını ve gizliliklerinin kaldırılmasının mümkün olacağından Kıbrıs Dosyası’na dahil edilebileceği sonucuna vardığını yazdı.
Yunan Meclis Başkanı Votis, yaptığı açıklamada, bu soruşturma neticesiyle birlikte, Yunan tarafınca Kıbrıs Dosyası konusunun tamamıyla kapandığını ifade etti. 
Votsis, Yunanistan Savunma Bakanlığı ve ilgili birimlerin, gizli verilerin gizliliklerinin kaldırılmasıyla ilgili tüm çalışmaları zamanında yapmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

 

Son Güncelleme: 08.03.2019 12:51
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Kıbrıs Dosyası
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