Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 61’inci yıldönümü kutlandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıslı Türkler 1 Ekim’i bizimle kutlasalardı daha mutlu olurdum” dedi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 1 Ekim resmigeçidinin ardından konuşma yapan Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin en kısa zamanda, “kendi iradeleriyle değil, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Türk hegemonyasına dönüştürmeye çalışanların iradesiyle seçilen zorlu yolun” farkına varmalarını umut ettiğini söyledi.

Habere göre Anastasiadis, 61’inci yıl dönümünü kutladıkları ”Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlığını, sömürge boyunduruğundan kurtulmak için verilen mücadele borçlu olduklarını ifade ederek, bu uğurda canını verenleri saygıyla andığını dile getirdi.

Anastasiadis, fakir bir koloniyken bugün altyapısı, kurumları, uluslararası ilişkileri ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ile bağımsızlığını” koruyup savunacak güçlü uluslararası hukuk zemini bulunan Avrupalı çağdaş devlet haline gelebilmek için birçok kez sınandıklarını kaydetti.

Anastasiadis ayrıca, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni savunanların maharetleri veya müdahalelerinin, bugünkü trajik olaylara götürmüş olmasından” duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

PANAYOTOPULOS: “KIBRIS AVRUPA’NIN İÇ DUVARLA BÖLÜNMÜŞ TEK ÜLKESİ”

Gazete, bir diğer haberinde ise, Yunanistan’ı temsilen 1 Ekim törenlerine katılan Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un törenden sonraki konuşmasında “Kıbrıs Avrupa’nın iç duvarla bölünmüş tek ülkesidir” dediğini yazdı.

Habere göre Panayotopulos, Yunanistan’ın her daim Güney Kıbrıs’ın yanında olacağı mesajını vererek, iki ülkenin milli çıkarları korumak adına eylemlerini Avrupa düzeyinde koordine ettiklerini söyledi.

Panayotopulos, Doğu Akdeniz’de barış, istikrar, refah ve güvenlik tesis edilmesine yönelik bölgesel iş birliği oluşturmak için güç birliği yaptıklarına işaret ederken, diğer taraftan da Türkiye’nin “istikrarı bozucu korsan tutumu” karşısında sürekli teyakkuzda olunması gerektiğini kaydetti.

Haberde, Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in de barış ve istikrar mesajı göndererek, özgürlük ve demokrasi yolunda hayatını kaybedenleri andıklarını ifade ettiği belirtildi.

Petridis, sürekli yenilenen ve geliştirilen Rum Milli Muhafız Ordusu’nun misyonunun, ülkenin egemenlik haklarını korumak olduğunu anımsattı.

Gazete, siyasi partiler DİSİ, AKEL, DİKO, ELAM, EDEK ve DİPA’nın da dün yaptıkları açıklamalarla “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıl dönümünü kutladıkları ve bu uğurda canını verenleri andıklarını yazdı.

BIDEN’DAN ANASTASİADİS’E TEBRİK MESAJI

Gazete, bir başka haberinde de ABD Başkanı Joe Biden’ın Anastasiadis’e “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık yıl dönümünü kutladığı bir mektup gönderdiğini yazdı.

Habere göre Biden, mektubunda ABD’nin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için Rum Yönetimi’nin gösterdiği çabalara destek verdiğini kaydetti.

Biden, 2014 yılında ABD Başkan Yardımcısı görevindeyken Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyareti mutlulukla hatırladığını dile getirirken, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğine ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki istikrarın, güvenliğin ve refahın korunmasında oynadığı role saygı duyduğunu belirtti.

Kıbrıs’taki ve geniş bölgedeki gelişmeleri yakinen izlediğini ifade eden Biden, ikili ilişkilerle güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini umduğunu kaydetti.

Biden ayrıca, ABD’nin Kıbrıs’ta iki toplumlu ve iki bölgeli, Kıbrıslılarla bölgedeki tüm halkların faydasına olacak federasyon çözümünü desteklediklerini vurguladı.

1 EKİM RESMİGEÇİDİNDE İLK DEFA İHA’LAR DA SERGİLENDİ

Bu arada Politis gazetesi de, bu yılki resmigeçitte ilk kez, rutin sergilenen silah sistemleri dışında İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) da sergilendiğini yazdı.

Haberde, resmigeçitte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in ve RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis’in selamlamayı aldığı kaydedilirken, törene Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros, bazı yabancı büyükelçiler ve askeri ataşelerin katıldığı belirtildi.