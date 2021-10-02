banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüse bir can daha!
COVID-19 can aldı
Anastasiadis'ten mesaj
Anastasiadis'ten mesaj
Tatar'dan 1960 Anayasası'na dönüş önerisi ret
Anastasiadis'e ret
Dolandırıcılara dikkat!
Dolandırıcılara dikkat!
banner376
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 61’inci yıldönümü kutlandı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 61’inci yıl dönümünü kutlandı..

02 Ekim 2021 Cumartesi 12:30
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 61’inci yıldönümü kutlandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıslı Türkler 1 Ekim’i bizimle kutlasalardı daha mutlu olurdum” dedi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 1 Ekim resmigeçidinin ardından konuşma yapan Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin en kısa zamanda, “kendi iradeleriyle değil, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Türk hegemonyasına dönüştürmeye çalışanların iradesiyle seçilen zorlu yolun” farkına varmalarını umut ettiğini söyledi.

Habere göre Anastasiadis, 61’inci yıl dönümünü kutladıkları ”Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlığını, sömürge boyunduruğundan kurtulmak için verilen mücadele borçlu olduklarını ifade ederek, bu uğurda canını verenleri saygıyla andığını dile getirdi.

Anastasiadis, fakir bir koloniyken bugün altyapısı, kurumları, uluslararası ilişkileri ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ile bağımsızlığını” koruyup savunacak güçlü uluslararası hukuk zemini bulunan Avrupalı çağdaş devlet haline gelebilmek için birçok kez sınandıklarını kaydetti.

Anastasiadis ayrıca, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni savunanların maharetleri veya müdahalelerinin, bugünkü trajik olaylara götürmüş olmasından” duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

PANAYOTOPULOS: “KIBRIS AVRUPA’NIN İÇ DUVARLA BÖLÜNMÜŞ TEK ÜLKESİ”

Gazete, bir diğer haberinde ise, Yunanistan’ı temsilen 1 Ekim törenlerine katılan Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un törenden sonraki konuşmasında “Kıbrıs Avrupa’nın iç duvarla bölünmüş tek ülkesidir” dediğini yazdı.

Habere göre Panayotopulos, Yunanistan’ın her daim Güney Kıbrıs’ın yanında olacağı mesajını vererek, iki ülkenin milli çıkarları korumak adına eylemlerini Avrupa düzeyinde koordine ettiklerini söyledi.

Panayotopulos, Doğu Akdeniz’de barış, istikrar, refah ve güvenlik tesis edilmesine yönelik bölgesel iş birliği oluşturmak için güç birliği yaptıklarına işaret ederken, diğer taraftan da Türkiye’nin “istikrarı bozucu korsan tutumu” karşısında sürekli teyakkuzda olunması gerektiğini kaydetti.

Haberde, Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in de barış ve istikrar mesajı göndererek, özgürlük ve demokrasi yolunda hayatını kaybedenleri andıklarını ifade ettiği belirtildi.

banner341
Petridis, sürekli yenilenen ve geliştirilen Rum Milli Muhafız Ordusu’nun misyonunun, ülkenin egemenlik haklarını korumak olduğunu anımsattı.

Gazete, siyasi partiler DİSİ, AKEL, DİKO, ELAM, EDEK ve DİPA’nın da dün yaptıkları açıklamalarla “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıl dönümünü kutladıkları ve bu uğurda canını verenleri andıklarını yazdı.

BIDEN’DAN ANASTASİADİS’E TEBRİK MESAJI

Gazete, bir başka haberinde de ABD Başkanı Joe Biden’ın Anastasiadis’e “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık yıl dönümünü kutladığı bir mektup gönderdiğini yazdı.

Habere göre Biden, mektubunda ABD’nin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için Rum Yönetimi’nin gösterdiği çabalara destek verdiğini kaydetti.

Biden, 2014 yılında ABD Başkan Yardımcısı görevindeyken Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyareti mutlulukla hatırladığını dile getirirken, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğine ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki istikrarın, güvenliğin ve refahın korunmasında oynadığı role saygı duyduğunu belirtti.

Kıbrıs’taki ve geniş bölgedeki gelişmeleri yakinen izlediğini ifade eden Biden, ikili ilişkilerle güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini umduğunu kaydetti.

Biden ayrıca, ABD’nin Kıbrıs’ta iki toplumlu ve iki bölgeli, Kıbrıslılarla bölgedeki tüm halkların faydasına olacak federasyon çözümünü desteklediklerini vurguladı.

1 EKİM RESMİGEÇİDİNDE İLK DEFA İHA’LAR DA SERGİLENDİ

Bu arada Politis gazetesi de, bu yılki resmigeçitte ilk kez, rutin sergilenen silah sistemleri dışında İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) da sergilendiğini yazdı.

Haberde, resmigeçitte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in ve RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis’in selamlamayı aldığı kaydedilirken, törene Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros, bazı yabancı büyükelçiler ve askeri ataşelerin katıldığı belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 02.10.2021 15:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs spesifik yetkileri olan özel temsilci atanmasını istiyor
Güney Kıbrıs spesifik yetkileri olan özel temsilci atanmasını istiyor
Anastasiadis'ten mesaj
Anastasiadis'ten mesaj
Akel’e “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sinsi darbe” suçlaması
Akel’e “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sinsi darbe” suçlaması
Güney Kıbrıs'ta Covid 19'dan 2 kişi yaşamını yitirdi, 59 yeni vaka belirlendi
Güney Kıbrıs'ta Covid 19'dan 2 kişi yaşamını yitirdi, 59 yeni vaka belirlendi
Rum basını: “Özel temsilci atanma ihtimali uzaklaşıyor”
Rum basını: “Özel temsilci atanma ihtimali uzaklaşıyor”
Hristodulidis: "Türkiye bölgede yeni bir “Osmanlı politikası” ileriye götürüyor"
Hristodulidis: "Türkiye bölgede yeni bir “Osmanlı politikası” ileriye götürüyor"
Güney Kıbrıs'ta 129 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 129 yeni vaka
Seferberlikten kaçanlar için yeni uygulama
Seferberlikten kaçanlar için yeni uygulama
Neofitu’nun babası öldü
Neofitu’nun babası öldü
BM’nin temsilci atama konusunda “pes dediği” iddiası
BM’nin temsilci atama konusunda “pes dediği” iddiası

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim