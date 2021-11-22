“Kıbrıs Çevre Hareketi” Karpaz’da üs inşa edilmesine karşı

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Kıbrıs Çevre Hareketi”, Karpaz bölgesinde inşa edilmesi planlanan askeri üssün, hem adanın çevresi açısından felaket olduğunu, hem de “Natura 2000” çerçevesinde korunan bölgelerle alakalı gerekliliklerle uyumlu olmadığını ileri sürdü.