banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Geçişlerde yeni düzenleme
Geçişlerde yeni düzenleme
Casino İşletmecileri Birliği'nden Kurucu Cumhurbaşkanı'na vefa
CİB'den Denktaş'a vefa
Meclis Genel Kurulu’nda 2022 Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler bugün başlıyor
Bütçe Meclis'te görüşülecek
İpin ucu kaçıyor!..
İpin ucu kaçıyor!..
banner404

“Kıbrıs Çevre Hareketi” Karpaz’da üs inşa edilmesine karşı

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Kıbrıs Çevre Hareketi”, Karpaz bölgesinde inşa edilmesi planlanan askeri üssün, hem adanın çevresi açısından felaket olduğunu, hem de “Natura 2000” çerçevesinde korunan bölgelerle alakalı gerekliliklerle uyumlu olmadığını ileri sürdü.

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:30
“Kıbrıs Çevre Hareketi” Karpaz’da üs inşa edilmesine karşı

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre “bunun yalnızca Kıbrıs sorununun çözümü açısından değil, ortak vatanlarının çevresinin korunması açısından da bir gerileme teşkil ettiği” iddiasında bulunan “Kıbrıs Çevre Hareketi”, gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerle, çevrenin korunmasına olabildiğince katkıda bulunmaya çalıştığını savundu.

banner341
                       
 

banner360
Son Güncelleme: 22.11.2021 11:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis, Hacipendelas ve Pandelidis yağmur altında koştu
Hristodulidis, Hacipendelas ve Pandelidis yağmur altında koştu
Medusa-11’in son aşaması bugün icra ediliyor
Medusa-11’in son aşaması bugün icra ediliyor
Güney Kıbrıs’ta 212 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 212 yeni vaka
Mavroyannis Kıbrıs sorunu hakkında konuştu
Mavroyannis Kıbrıs sorunu hakkında konuştu
Anastasiadis'ten Crans Montana tutanakları ile ilgili açıklama
Anastasiadis'ten Crans Montana tutanakları ile ilgili açıklama
Güney Kıbrıs’ta 1 yeni can kaybı, 255 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1 yeni can kaybı, 255 yeni vaka
Güney Kıbrıs Avrupa uzay haritasına girdi
Güney Kıbrıs Avrupa uzay haritasına girdi
Limasol Metropolitliği Başkeşişi: "Büyük bir toplumsal sorun var, yoksulluk var"
Limasol Metropolitliği Başkeşişi: "Büyük bir toplumsal sorun var, yoksulluk var"
Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu kullanımı artıyor
Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu kullanımı artıyor
Rum Başkanlık seçimi 2023'te
Rum Başkanlık seçimi 2023'te

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim