“Kıbrıs Çevre Hareketi” Karpaz’da üs inşa edilmesine karşı

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre “bunun yalnızca Kıbrıs sorununun çözümü açısından değil, ortak vatanlarının çevresinin korunması açısından da bir gerileme teşkil ettiği” iddiasında bulunan “Kıbrıs Çevre Hareketi”, gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerle, çevrenin korunmasına olabildiğince katkıda bulunmaya çalıştığını savundu.
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre “bunun yalnızca Kıbrıs sorununun çözümü açısından değil, ortak vatanlarının çevresinin korunması açısından da bir gerileme teşkil ettiği” iddiasında bulunan “Kıbrıs Çevre Hareketi”, gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerle, çevrenin korunmasına olabildiğince katkıda bulunmaya çalıştığını savundu.