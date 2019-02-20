Kendini yakmak istedi

Daimi olarak Rum tarafında yaşayan ve siyasi sığınma başvurusu sahibi 32 yaşındaki Suriyeli dün sabah Baf Çalışma Dairesi’nde kendisini yakmaya çalıştı.

Fileleftheros ve Politis’in haberine göre, siyasi sığınma talebiyle ilgili aldığı cevaptan hoşnut olmayan ve kendisine bağlanan asgari garantili ödeneğin kesildiği Suriyeli kendi üzerine benzin dökerek, ödeneğinin tekrar bağlanacağı sözü verilmezse kendini yakmakla tehdit etti.

Dairede paniğe neden olay üzerine polis tarafından tutuklanan Suriyelinin, geçmişte de benzer girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Alihtia 69 yaşındaki Rumun, tamir etmeye çalıştığı yazlık evinin su deposunun altında kalarak hayatını yitirdiğini yazdı.

Habere göre tamir sırasında, demir kaidesi ile birlikte üzerine düşen 1 tonluk su deposunun altında kalan Rum çevredekiler, polis ve Afet Müdahale Birimi (EMAK) tarafından deponun altından çıkarılarak Larnaka Genel Hastanesi’ne nakledildi ancak kurtarılamadı.