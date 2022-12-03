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Kemirgenlerle kimyasal yerine baykuşla mücadele

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis “Baykuş kullanarak kemirgenlerle mücadele Ulusal Planının” devreye sokulduğunu bildirdi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 15:14
Kemirgenlerle kimyasal yerine baykuşla mücadele

Haravgi ve diğer gazetelere göre kemirgenlerle biyolojik mücadele konulu panelde konuşan Kadis geçen 10 yıl içerisinde kemirgenlere karşı kimyasal kullanımının tavan yaptığını, bunun da çevreye, biyo-çeşitliliğe ve sağlığa olumsuz etkileri olduğuna işaret ederekson yıllarda kemirgenlerle biyolojik mücadeleye geçtiklerini söyledi.

Kadis uygulamaya başladıkları 2020’den bu yana bakanlığı tarafından kemirgenlere karşı kimyasal paket üretiminin, dolayısıyla da kullanımının yüzde 50 azaldığını, kemirgen sorunu aşırı olan köylerde mücadele için artık sadece baykuş kullanıldığını belirtti.

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